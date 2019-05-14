【逃犯條例】去信內會尋求指示　石禮謙：各方都要冷靜下來

立法會《逃犯條例》修訂法案委員會再鬧「雙胞胎」。以涂謹申為主席的會議在早上8時15分左右開始，而秘書處公佈、由經民聯石禮謙主持的會議則原定在8時30分開會。臨近8時半的開會時間，雙方有所推撞，但未有發生衝突。在8時42分，石禮謙甫宣布會議開始，即以環境惡劣為由，宣布會議結束。 石禮謙會後表示，今日下午5時前會去信內務委員會主席李慧琼尋求指示，法案委員會應如何繼續進行。

石禮謙指，早上不能「埋位」開會，市民亦不希望再見有議員受傷，所以決定終止會議。他提出，今午5時前會去信李慧琼，尋求指示如何行事。他形容此階段各方都要冷靜下來，「反對派好、建制派好，都要坐低傾下」，至於會否在信中建議如何行事，他指此非他的責任。

被問及會否解散法案委員會，建制派「班長」廖長江稱，暫時沒有此想法，但屬其中一方案，不排除有更好方案。

被問及現在仍否有需要急於修例，廖長江回應指這是要問政府的問題。

由經民聯石禮謙主持的會議則原定在8時30分開會。臨近8時半的開會時間，雙方有所推撞，但未有發生衝突。在8時42分，石禮謙甫宣布會議開始，即以環境惡劣為由，宣布會議結束。（李澤彤攝）

民主派會議召集人毛孟靜表示，今早會議民主派小勝一仗，但她強調仍有漫長戰役，她稱得知石禮謙表示，會向內會尋求指引，毛相信最終會有兩個方案，其一是將法案直上大會、其二是成立專責委員會，不過認為專責委員會不可取，過程漫長複雜，同時限制一般議員審議法案的能力。她稱13人的小組會議，民主派只佔5席，強調不能扳回的是數字上被壓住的情況。毛孟靜稱，今日會去信特首林鄭月娥要求與她會面，她強調立法會亂局是她一手一腳造成，將會在下午12時45分「操兵」去特首辦要求與林鄭會面及遞交信件。

民主黨尹兆堅稱，建制派的表現「輸打贏要、以假亂真」，重申由涂謹申主持的法案委員會依足程序，屬合法會議，認為是建制派在會議製造混亂。他稱石禮謙尋求指示，該指引應依從香港市民的意願。公民黨楊岳橋表示，早於4月遊行時已要求要林鄭會面，但政府一而再、再而三拖延，強調林鄭不應躲在特首辦後面。

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謝偉俊及後在早上9時許接受商台節目《在晴朗的一天出發》電話訪問時指，今早建制派議員並無聚會，只是約定在8時15分集合，而建制派議員普遍都不希望重演上周六的混亂情況，「闖入去、喺隔離開（會議）都唔想」。

他指，立法會選舉主席需經正式投票過程，整個過程約需8至10分鐘，建制派不會硬來，「唔係一舉手，30秒就過咗」。

謝偉俊又稱，現時建制派正開會商議如何處理事件，而他個人認為，建制派已嘗試過開會，但情況失控，「我都保持唔到冷靜，（如果）真係再衝，對立法會進一步傷害？秘書處亦做咗磨心」。

他表示，建制派不希望香港立法會變成與鄰近地區一樣，失去公信力，現時應更果斷處理事件，「進一步破壞，或者離開原有軌跡都不想，但太多前所未有的情況，所以不能再固定自封」。

被問到如直上大會，亦會禍及大會，謝偉俊認為需要考量，但強調不可讓傷害繼續。

對於能否在暑假之前通過修例，他表示未能回答，因為現時未能選出主席。他指，本來討論修例的時間已經緊促，但連續幾星期會議都未有選出主席，形容是面對比「職業特工隊」更困難的職責。