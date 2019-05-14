【逃犯條例】田北辰：未放棄「港人港審」方案　惟獲接納信心較低

立法會建制及泛民陣營今日（14日）將再分別召開修訂《逃犯條例》法案委員會會議。立法會議員田北辰今早接受港台節目《千禧年代》訪問時表示，反對解散法案委員會直上大會恢復二讀。 立法會前主席曾鈺成日前接受《香港01》專訪時表示，田北辰提出的「港人港審」方案獲採納機會甚微。田北辰承認「信心的確無之前咁大」，但近日仍繼續尋求法律界人士的意見，未有放棄相關研究。

立法會建制及泛民陣營今日（14日）將再分別召開修訂《逃犯條例》法案委員會會議。（盧翊銘攝）

田北辰表示，過去數星期在社區內聽到很多聲音，質疑為何政府需要綑綁台灣殺人案及極具爭議的修訂《逃犯條例》，他批評政府意圖只用2個月，解決過去逾20年都未能解決的問題。

曾鈺成早前接受《香港01》專訪時表示，他早前公開支持「港人港審」方案，不是因為覺得方案一定行得通，而是該方案符合他心目中的「兩步走」概念。但他承認，事態發展至今，港人港審方案獲採納機會甚微，「呢幾日聽田北辰的語氣，都無早前同我講時咁有信心。」

對於「港人港審」方案能否獲得政府接納，田北辰指政府搬出大量法律理據反駁其方案不可行，他承認「信心的確無之前咁大」，但近日仍繼續尋求法律界人士的意見，未有放棄相關研究。