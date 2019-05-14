【逃犯條例】建制派行動軍事化　石禮謙「快刀」斬會事前毫不知情

建制及民主派今(14日)早再次在立法會同一時間、同一地點召開《逃犯條例》修訂法案委員會，最終出現令人頗為意外的結果，建制派石禮謙第二次進入會議室後，不到20秒內即旋風式宣布會議開始及結束，可能成為立法會有正式記錄以來最短會議。 據知，今早建制派的行動相當「軍事化」，包括先在會議室「前廳」集合，由「班長」廖長江向大家作briefing（作戰指示），然後各自分不同門口進入會議室，減低被民主派堵死不能進內的風險，而為免走漏風聲， 除了「核心三人組」石禮謙、廖長江、「副班長」陳克勤及少數政黨頭領外，其他建制派議員都對石禮謙極速「落刀」提早結束會議一事毫不知情。

建制派採取軍事化行動，分批循不同入口步入會議室，一概安坐在座位上，沒有異動。（李澤彤攝）

上周六立法會《逃犯條例》委員會會議上爆發兩邊陣營肢體衝撞大亂象，釀成多人受傷，會議最終無法開成，而縱觀整個過程，民主派可謂相當有「隊形」，包括有人通宵留守會議室，以阻石禮謙坐上主席枱，以及由直選「票王」朱凱廸打先鋒近距離與石禮謙對質等。今日，建制派明顯有備而來，行動比上次更有「隊形」，以作抗衡。

據悉，建制派議員於進入會議室前，齊齊於早上8點15分在一樓會議室「前廳」集合，由「班長」廖長江向眾人作briefing，着大家分不同門口進入會議室，以免一旦民主派議員堵住某個門，便全數人被摒諸門外。廖長江又着建制派議員入到會議室後保持冷靜，找座位坐好，盡量別跟民主派議員爭執推撞，以免有人受傷，多生枝節。消息指，整個「作戰會議」歷時約5分鐘。期間民主黨林卓廷亦在「前廰」內，疑似「收風」，建制派並沒有阻止。

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建制派開完「作戰會議」，將近8時半，便分頭進入會議室，葛珮帆、周浩鼎、何俊賢等人先從左邊進入會議宝；其後林健鋒、張宇人、葉劉淑儀、陳凱欣、張華峰、容海恩等人由右邊門口進入，然後大部份建制派背向主席位（當時涂謹申坐在主席枱上）坐下後；石禮謙則鄭泳舜、張國鈞及秘書處保安人員的護送下，由三樓步行落二樓，準備進入會議室，為避開民主派，更一度在後樓梯暫避，確保行人通道暢通才行去會議室。惟當石禮謙甫步進會議室，現場極度混亂，石宣布暫停會議，轉身離開現場，建制派議員亦隨之離開。

約十分鐘後，建制派捲土重來，石禮謙又在重重保安包圍下重新進入會議室，今次他宣布完會議開始後，馬上又以環境太惡劣為由，直接宣布會議結束。按立法會官方記錄，是次由建制派召開的《逃犯條例》委員會會議前後僅維持20秒。

據了解，石禮謙旋風式宣布會議開始及結束，一眾建制派議員事前並不知情，當下都有點錯愕。不過眾人表現平靜，聽石禮謙所講後便自覺散開，其後便在通訊群組中收到指示，在記者「肚兜」前集合起見記者，交代下一步行動，整個過程都表現得相當有默契。

有消息透露，為應付這場逃修例大戰，建制派內有「三人核心小組」，包括建制派承認的法案委員會主持石禮謙、正和副「班長」廖長江、陳克勤，三人事前商量作戰策略，而為免洩漏風聲，令民主派有所部署，故無向其他建制派議員透露部署細節，包括會議結束後的下一步行動部署。