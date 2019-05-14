【逃犯條例】反修例美加團將見蓬佩奧　李卓人：對方憂國民成人質

逃犯條例修訂草案備受香港社會爭議，正訪問美國，由民主黨創黨主席李柱銘、工黨前立法會議員李卓人及香港眾志前立法會議員羅冠聰等人組成的「反對引渡修例美加團」，將於美國東岸時間本周四（16日）會見美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）；而眾議院議長佩洛西及民主、共和兩黨議員，同日亦會接見訪問團。李柱銘表示，美國朝野必須盡快採取行動，避免建制派繞過正常的草案委員會審議程序，直接把修例草案提交立法會大會草草通過，造成無法彌補的傷害。 李卓人接受《香港01》查詢時則表示，今次「美加團」全方位覆蓋當地民間、政府和政商界，對方現時主要擔憂國民在修例後成為中國政府的人質，及擔憂香港失去高度自治的國際城市地位，從而影響美國商業利益。

李柱銘表示，美國朝野必須盡快採取行動，避免建制派繞過正常的草案委員會審議程序，直接把修例草案提交立法會大會草草通過，造成無法彌補的傷害。（資料圖片/梁鵬威攝）

「美加團」美國東岸時間周一（13日）在華盛頓與當地勞工界代表會晤，美國勞工聯合會-產業聯合會（AFL-CIO）國際部秘書費恩高（Cathy Feingold）會上表示，對港府修例深表關注，憂慮香港的結社自由和在港美國商人及其僱員的利益和人身安全難獲保障。該會亦表示，將尋求資方共同關注事態發展。

身兼國際職工會聯盟（International Trade Union Confederation）副會長的費恩高則透露，會將港府修例以便港府可應中央政府要求，引渡任何在港人士到中國內地受審一事，在下月於日內瓦舉行的國際勞工組織大會上提出，促使勞資雙方和政府官員關注事件。

除勞工代表，「美加團」其後亦會向美國政府、國會、商界及公民社會組織遊說，包括於當地時間周二（14日）下午與國務院國家安全委員會亞太事務高級主管博明（Matt Pottinger）和副總統辦公室亞洲事務特別顧問史拉德（Nicholas Snyder）會晤，其後於周四（16日）下午與美國國務卿蓬佩奧會晤。

國會方面，眾議院議長佩洛西、共和黨眾議員泰德﹒約霍（Ted Yoho）等兩黨眾議員亦會接見團員。美加團亦會於周三（15日）出席美國國會及行政當局中國委員會舉行的公開聽証會。

「美加團」又會與美國商會、美國國家民主基金會、傳統基金會及威爾遜中心（Wilson Center）舉行座談，解釋修例對美國各界人士的影響。

率團的民主黨創黨主席李柱銘表示，「美國朝野必須盡快採取行動，因為香港建制派正醞釀繞過正常的草案委員會審議程序，直接把修例草案提交立法會大會草草通過，一旦成事，草案可能未到七月立法會休會便已成為法案，造成無法彌補的傷害」。

李卓人則表示，與蓬佩奧的會晤，除包括他自己和羅冠聰、李柱銘等的美加團成員外，公民黨法律界前立法會議員吳靄儀亦會加入，相信美方會自行考慮向港府施壓的具體方式。