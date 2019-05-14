【逃犯條例】不想贏一次戰役輸掉整場戰事　傳林鄭擬有限度讓步

立法會《逃犯條例》修訂草案委員會激戰連場，在委員會主席「鬧雙胞」的情況下，民主、建制兩派固然互不相讓，議事堂上硝起處處，港府民望亦高度受壓，早前13萬人（民陣數字）上街響起警號。多個建制陣營消息透露，為免贏了一次戰役，卻輸掉整場戰事，令2017年以來的相對和諧局面付諸流水，特首林鄭月娥正醞釀在較後時間提出「有限度讓步」，但究竟提高刑期門檻還是其他「修補」措施，目前還在掂量之中。

民主派和建制派連日來只出席各自承認的法案委員會，會議情況極度混亂。(李澤彤攝)

《逃犯條例》修訂草案委員遲遲未能選出主席，民主派和建制派連日來只出席各自承認的法案委員會，會議情況極度混亂。縱使政府已作多番解說，但仍未能釋除社會的疑慮，更難以無視13萬市民上街反對的聲音。

接近北京消息透露，林鄭政府很大可能就修訂逃犯條例提出進一步「優化」方案，研究的方向圍繞可申請罪行的刑期門檻或由3年再向上提高、涵蓋罪行項目進一步收窄等，但「港人港審」等涉原則性方案「肯定無得諗」。換言之，政府提出的將是「有限度」退步。

消息指，當局本來的算盤是，立法會的相關法案委員會開始仔細審議條文時，各政黨或議員在議事堂上提出修訂建議，由當局作總結，然後提出修訂，這樣最順理成章及自然，亦堵住民主派政黨日後批評沒有聆聽他們意見的風險，惟目前法案委員會鬧「雙胞胎」，亂局一發不可收拾，政府如意算盤有可能被打亂。

林鄭醞釀提有限度讓步，一方面希望緩和目前議會亂局，更重要是希望爭取中間派的市民支持。消息人士稱，立法會內建制泛民議員激戰連場的情況是可以預計，但修訂內容在民間惹起反彈，引發超過13萬名市民上街反對，令泛民一度低沉的遊行「乏力症」再次出現小陽春，則是北京不願見到的局面，擔心長遠影響特區管治，「就算以建制派人數優勢，闖過立法會通過法案，但贏一次戰役，卻輸掉整場戰事，不划算」。

記者向建制派政黨打聽，至少兩個不同的消息渠道亦稱，聽聞林鄭正考慮再提「改良」方案，準備在較後階段公布，以緩和市民疑慮，但具體內容暫時未知。

建制派亦難以順利地召開會議，今天更歷史性地僅開了會18秒便結束會議。(李澤彤攝)

劉兆佳：不會短期內進行

就《逃犯條例》修訂一事，全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，中央、政府及建制派會組成「鐵三角」，大力動員加強各方面的解說工作，進一步釋疑社會上對條例的疑慮。他認為，即使當局會作出小讓步，相信都「不會在短期內進行」，否則一旦開始了所謂的讓步，便有機會不斷地退讓下去。同時，該些「小修小補」亦非旨在向民主派釋出善意，而是從投資者的角度出發，考慮到商界的憂慮而作出的改善措施，以爭取他們的支持。