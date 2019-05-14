【逃犯條例】泛民冀三方協商　張建宗：行政機關不應介入程序問題

立法會《逃犯條例》修訂法案委員會今(14日)早再「鬧雙胞」，建制派負責主持會議的石禮謙兩度進入會議室，仍未上到主席台，最終宣布會議結束；至於民主派涂謹申做主席的會議，亦提早完結。會議後涂謹申稱，希望能與建制派及政府舉行三方協商會議，解決目前困局。 政務司司長張建宗下午聯同保安局局長李家超會見傳媒，對於民主派提出的三方協商，張建宗稱問題的癥結是立法會內部程序的爭抝，強調程序是立法機關的問題，行政機關不適宜、不應該介入、干預立法機關的程序，「一定要透過立法會自己解決。」被問到會否將法案直上大會？張建宗認為要視乎內會如何處理事件，形容石禮謙要求內會主席給予指示是重要一步，認為應靜心等候下一步如何走，政府會全盤評估情況。

政務司司長張建宗（右）與保安局局長李家超（左）一同會見傳媒。（李澤彤攝）

政務司司長張建宗表示，今早已舉行第四次《逃犯條例》修訂法案委員會，但仍然未能選出主席，對此表達關注、遺憾和失望，他呼籲議員要心平氣和，盡快展開審議工作。張又指周日已發表網誌說明移交程序有嚴謹把關，用簡易的圖解說明部分人士的理解不足和誤解，強調要積極加強解說工作。

被問到政府不帶頭協商，「將個波交畀立法會」是否合適？張建宗重申程序問題要交由立法會處理，行政機關不宜介入，他又指政府不是不願意溝通，「門是打開的」，政府樂意與任何黨派加強溝通見他們。張建宗強調，修例要處理台灣殺人案，同時在法律上有空隙要處理，故兩者要一併處理不能分割。

張建宗表示，行政機關不應介入立法會的程序問題。（李澤彤攝）

對於會否主動約見民主派？張建宗表示，並非不想見泛民，認為任何政黨為法例而非程序與政府溝通的話，政府是樂意見他們。他重申議會主席之爭是程序問題，現時最重要的是尋求內會指引，「大家要靜心等候下一步點做」，又指保安局和律政司已準備大量資料與議員交流，「但平台無法子展開，政府既立場好清楚，我地有需要先立例，建制派既立場都好清楚都支持，好多人都支持政府。」，他一再重申修例有時限性，因台灣殺人案的疑犯十月會釋放，故十月前應先有機制處理。

涂謹申批政府拒三方協商是鴕鳥所為。(彭毅詩攝)

政府拒三方協商 涂謹申批鴕鳥政策

涂謹申批評張建宗的回應是鴕鳥政策，指出修例源於想解決台灣殺人案，但政府想暗渡陳倉，透過修例容許將疑犯移交內地，才發生現在的事。他理解最大共識是先做台灣，如今政府不肯，即非有誠意解決問題，「總之鴕鳥，建制派你死掂佢啦」，令立法會處於兩難，深陷緊張和割裂的局面。

他又強調，今次非選不到主席這個技術問題：「如果一個政治人物，他的胸襟、眼界就是這樣，等於他一生人只做AO，他沒搭過地鐵，他認為只要去到內地，你不做任何犯法的事，那就沒事，你做正常商人便ok，他的視野就是咁多、咁窄，那你沒辦法，他看到的事就是立法會內部問題。」

被問到三方會談，張建宗稱政府不宜干預，涂謹申指出，各黨派已願意談，已剩政府意願，故政府並非無端端干預立法會。