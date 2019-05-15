【逃犯條例】反修例美加團見總統副助理　李柱銘促白宮發強硬聲明

逃犯條例修訂備受爭議，多名泛民前立法會議員組成的「反對修例美加團」則繼續訪美行程，並與總統亞洲事務副助理兼亞洲事務高級主管博明（Matt Pottinger）會晤。 率團的民主黨創黨主席李柱銘，促請白宮就修例發出強硬聲明，又提到白宮曾在2003年就本港23條立法發表聲明，其後各國亦發類似聲明，加上本港有50萬人遊行，最終令港府擱置方案。美加團又指，博明對香港新聞和言論自由尤其關注。

反對修例團與白宮亞洲事務高級主管博明（中）在白宮草坪合照。（美加團提供）

「反對修例美加團」由李柱銘、工黨前立法會議員李卓人及香港眾志前立法會議員羅冠聰組成，美國東岸時間14日與博明會晤，向對方表示反對修訂逃犯條例的工作迫在眉睫，不接受「小修小補式退讓方案」。

博明一個多月內第二次接見香港代表團，談論港府修訂《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》。團員認為，會晤時對方官員反應正面。會晤過程接近1個小時，李卓人強調，修例威脅世界各國在港公民的安全，亦勢必削弱香港的國際城市地位，因此「叫停引渡惡法與美國或任何國家政府有絕對的關連性」。

羅冠聰則在會上指出，自由香港是抵抗威權中國的前沿城市，修例一旦通過，將令香港褪色，民主發展不進反退。

另一位團員、香港記者協會前主席麥燕庭在回應博明有關香港言論和新聞自由的關注時指，香港新聞自由現時每況愈下，修例會令情況進一步迅速惡化，因為在中國採訪的記者不能再以香港為安全港，日後在港支援內地人士捍衛人權和自由工作的非政府組織，亦不能再以香港為「安全港」，令中國人權工作進一步受到窒礙。

反對引渡修例團向出席民主基金會的一百多名與會者解說修例削弱民主抗爭。（美加團提供）

美國國家民主基金則為美加團舉辦午餐座談會，有超過130人出席，其中一名與會者質疑，既然中國把香港變成內地一個普通城市，美國應否取消香港政策法。但美加團認為，香港政策法正好讓美國有發言權，藉此確保香港有别於內地城市。