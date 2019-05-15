【逃犯條例】胡志偉：草案直上大會難解分歧　鍾國斌批政府開局差

逃犯條例草修訂引發連串爭議，立法會內更出現「雙胞胎」法案委員會。 民主黨主席、立法會議員胡志偉今早（15日）出席港台節目「千禧年代」時表示，爭議的本質是逃犯條例本身，特區政府如只顧自己面子，認為無法收回修例，是「錯誤的政治研判」。他又認為，如解散法案委員會，讓草案直上大會二讀，或可讓草案展開審議，但同樣是無法化解社會分歧。 自由黨立法會議員鍾國斌出席同一電台節目時表示，政府提出修例時，只設20日諮詢期，沒有充足的公眾討論，形容政府「開局壞」；他認為，如直上大會，連在法案委員會舉行公聽會聆聽公眾意見的機會都沒有，會更加不理想。

鍾國斌形容，政府只設20日諮詢，「開局壞」，認為如法案委員會召開公聽會的機會都沒有，情況是「壞上加壞」。（資料圖片/余俊亮攝）

胡志偉重申斥林鄭「八婆」恰如其分

胡志偉早前在行政長官答問大會中， 即場喝斥林鄭「你唔死都冇用呀八婆！」。香港各界婦女聯合協進會今日刊登全版廣告，對胡志偉早前侮辱特首言論感遺憾，認為不可以粗暴行為對待女性。胡志偉及後致電商台節目《在晴朗的一天出發》時再度解釋，當時特首林鄭月娥表現不負責任態度、輕視所有人的憂慮，及當別人的憂慮是廢話等，放棄香港社會應有的核心利益，令其當時感到憤怒，重申當時怒斥林鄭「八婆」 的形容是恰如其分。

他又指，自己一向在議會表現相當冷靜，但面對特首忘記管理香港要負上的責任，該行為是不能接受，也忘記當年本港走一國兩制的初衷。

鍾國斌表示，政府諮詢期短，開局已較差，如沒有法案委員會階段，連公聽會也沒機會做，情況是「差上加差」。對於立法會前主席曾鈺成早前表示草案直上大會是唯一方案，鍾國斌就不認同，指方案不止一個，但直上大會是「最壞方案」。

胡志偉則表示，修例社會反彈大，意見來自全方位，如果政府仍用「你們說的是廢話」的態度，「呢種唔係管治」。

他又指，台灣方面早前也表態不會接受方案，反映政府無法做到聲稱的修例目的。他又認同鍾國斌認為，政府開局做得非常差的說法，他指，如政府設下7月前通過修例的死線，法案審議的過程會沒有任何緩和空間。

建議周六內委會開特別會議選委員會主席

對於在立法會成立小規模專責委員會取代法案委員會，胡志偉則表示，政府、泛民、建制三方會議是為建立互信的基礎，如直接推上專責委員會，「好像在推展一件事，但其實大家都沒有信任」。

鍾國斌則建議，星期六內委會或可召開特別會議，由內會主席主持選舉法案委員會主席。被問及該做法是否符合議事規則時，他則表示，「規則大家用不同方法演繹。」

胡志偉就回應稱，法案委員會、內務委員會有很多時候都不是跟規矩做，強調問題核心是，政府寧願叫議會的建制派，用自己的方式詮釋議事規則，達到政府目標，最終造成的傷害，包括議會上的正常秩序和社會整體利益。

接受同一電台節目電話訪問的經民聯梁美芬表示，目前的問題關乎是法律、規則和政治。她指，家規的問題，要是看議事規則，絕對相信法理上，石禮謙根據內會指引主持的會議，一定是有合法性，就算付諸司法覆核，法庭也不會干預，因根據立法會議事規則，內會被賦予很大酌情權。

而政治上，梁美芬則認為，「雙胞胎」爭議造成的衝突，讓國際社會看到香港議會用暴力宣洩情緒，令人痛心。她又指，反對修例的人士採取了「不合乎比例的高度政治化」，但激進、不理性的方式表達，只會令泛民減少了議價空間，認為應該盡快回到法案委員會審議。