【逃犯條例】石禮謙斥「無能」論被曲解：記者挑撥離間

立法會建制及民主陣營昨日（14日）分別召開修訂《逃犯條例》法案委員會會議，由經民聯立法會議員石禮謙主持的會議，再度因混亂而在不足一分鐘內結束，石會見傳媒時表示：「是我無能，怎可以再做（主持）。」但他在兩小時後改稱：「我封信（給內會信件）無講過。」 石禮謙今早（15日）接受訪問時回應被指改口風，他批評：「記者挑撥離間，係曲解。」他又指，目前自己的身體狀況很好，健康沒有問題。

石禮謙認為，應該繼續讓法案委員會處理修訂，利用「集體智慧」解決。（資料圖片）

石禮謙昨日傍晚5時許，稱已去信內務委員會主席李慧琼尋求指示，「是我無能，怎可以再做（主持），兩次會議都做不到（選主席），我覺得開第三次都無意義，都做不到」。

否認改口風

約兩小時後，石禮謙見記者時改口風，否認自己曾表示沒有能力再做主持，「我封信（給內會信件）無講過」，並謂「我在信中解釋這兩次選不到主席因為環境太惡劣，而且我們從未見過立法會爆發這樣的情況」，「在信中，我要求內會主席提出指示該如何做，這封信就這麼簡單」。

石禮謙今早接受商台節目訪問，其間表示目前身體狀況很好，沒有健康問題。

對於昨日的兩個說法有出入，石禮謙回應指：「記者挑撥離間，係曲解。」他批評，嘗試召開會議期間，很多議員搗亂、有不合法情況，此情形下繼續開第三次會，只會繼續消耗立法會人力、物力，他反問：「個意義係邊度？」

至於是否應解散法案委員會，石禮謙認為，應該繼續讓法案委員會處理修訂，利用「集體智慧」解決。