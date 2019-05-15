【政壇諸事町】陳茂波為預算案箍票去到盡　Whatsapp議員逐票拉

立法會即將表決《2019年撥款條例草案》，財政司司長陳茂波今日（15日）被拍到於立法會大會期間，不假手於人，親自向多名議員發「千字文」短訊，為預算案拉票。 其中陳茂波亦有向民主派議員發短訊，包括專業議政葉建源，似乎沒有親疏有別。他在短訊中說：「建源，您最近議會的工作忙碌，今明兩天是立法會大會審議財務預算案，估計明天傍晚可以投票，希望屆時您能出席支持！」

陳茂波今天在會議廳向議員發短訊。（洪嘉徽攝）

立法會會議連續三星期審議《2019年撥款條例草案》，現審議由議員提出的修正案，料明天進入表決環節。

面對冗長的會議和辯論，留守在議事廳的陳茂波也按捺不著，拿出智能手機發短訊，不過原來他是向議員親自發短訊拉票，爭取他們投票支持《預算案》。

《香港01》記者拍攝到他向葉建源、醫學界陳沛然、金融界陳振英等議員發「千字文」短訊，短訊中主要提到：「您最近議會的工作忙碌，今明兩天是立法會大會審議財務預算案，估計明天傍晚可以投票，希望屆時您能出席支持！」，部分議員則獲問候：「最近議會的工作辛苦您了，我原不好意思再打擾你，但今明兩日是立法會大會，繼續審議財政預算案，估計明天議員應該可以投票，希望屆時能得到您支持！您的肯定，會鼓勵我們整個團隊繼續全心全意為香港打拼。」，似乎就算是差不多的拉票信息，亦不是一模一樣。

陳茂波向陳振英發短訊。（洪嘉徽攝）

陳茂波向陳沛然發短訊。（洪嘉徽攝）