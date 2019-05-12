陳茂波指港府着重發掘年青人不同能力　冀助拓闊視野

財政司司長陳茂波於網誌撰文，指為讓兒童獲得更多發展空間及機會，政府近年積極投入了大量資源，推出多項不同資助計劃和獎學金，着重發掘年青人不同的志向和能力，幫助他們作多元發展及拓闊視野。 其中「攜手扶弱基金」共批出接近1.8億元，連同商界捐贈總額已達3.6億元。此外，當局去年亦已向「資優教育基金」注資8億元，支持不同的持份者為資優學生提供多元化的校外學習課程；而「地區青少年發展資助計劃」的「現金援助」已提升至2000元。

陳茂波早前邀請了一班小學生到官邸參加一個為他們而設的小型派對，他為同學們寫鼓勵說話，勉勵他們繼續追尋理想。(財政司司長網誌圖片)

陳茂波指，每一位小朋友的稟性天賦各有不同，如果單純以學業成績來衡量小朋友的才能，便很容易忽略了他們的優點與長處；而創新科技對傳統經濟模式帶來了新挑戰、新機遇，社會對人才和技能的需求也不斷轉變，若讓學生按興趣發展，他們的熱誠及毅力，將讓他們更具備解決難題及持續創新的能力，而這正是應對未來社會和經濟發展最需要具備的元素。

他指，「攜手扶弱基金」於四年前已設立專款，為基層家庭中小學生推行更多課餘學習及支援項目，專款至今已推出了5輪申請，至今批出共接近1.8億元撥款，推行約240個課餘學習及支援項目；連同商業機構捐贈，項目的整體資助總額達3.6億元，惠及超過10萬名中小學生。

政府於2018至19年度，亦增撥資源優化「地區青少年發展資助計劃」，為有需要的兒童和青少年所提供的「現金援助」，上限由每年1500元提升至2000元，名額由6,000個增至10 ,000個，資助他們學習社交技巧、參與領袖訓練，以至到外地交流等。

為切合一些資優學生的興趣與需要，政府去年亦向「資優教育基金」注資8億元。陳茂波指，期望孩子可以按著自已的興趣與所長，找到發展的機會及空間，可以實踐自我，服務社會。