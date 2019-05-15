【逃犯條例】胡志偉斥林鄭「八婆」　平機會指違男女平等價值

民主黨主席胡志偉上周四在行政長官答問會上，斥特首林鄭月娥「你唔死都無用呀八婆」，引起社會熱議。 平機會今天(15日)回應傳媒查詢，指胡志偉的言論不屬於《性別歧視條例》的涵蓋範圍，故平機會未能就事件作進一步的跟進工作和相關投訴，不過指有關言論不恰當、不禮貌和不尊重對方，指以貶詞攻擊特首為女性之身份，有違現今社會男女平等及兩性之間應互相尊重等核心價值。

平機會指胡志偉的言論不屬於《性別歧視條例》的涵蓋範圍，故未能就事件作進一步的跟進工作和相關投訴。（資料圖片／洪嘉徽攝）



胡志偉在答問會上，批評林鄭月娥自作聰明，修訂《逃犯條例》打破兩地的防火牆，斥林鄭有黨性、有奴性、無血性和無人性；又形容林鄭為香港帶來的破壞「超過董建華、勁過梁振英」。他其後因指林鄭「講大話」，被立法會主席梁君彥逐出會議廳，胡志偉離開議事廳時向林鄭怒斥：「你唔死都冇用呀，八婆！」

昨天（14日）及今天（15日），分別有數個團體到平機會辦事處請願，就胡志偉對林鄭月娥的指罵表達不滿。

平機會指，事件並不屬於《性別歧視條例》的涵蓋範圍，平機會未能就事件作進一步的跟進工作，亦未能處理相關的投訴，但指有關言論並不恰當，既不禮貌，亦不尊重對方，以貶詞攻擊特首為女性之身份，有違現今社會男女平等及兩性之間應互相尊重等核心價值。

平機會認為，任何議會的討論必須以和平及互相尊重的方式進行，不應該使用不禮貌、不尊重、尤其針對女性或帶有貶意的詞彙。