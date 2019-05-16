【逃犯條例】承認明赴中聯辦　田北辰：「港人港審」不涉管治威信

中聯辦及港澳辦同於昨日（15日）發稿力撐港府修訂《逃犯條例》。有傳媒報導指，中聯辦發出緊急通知，召集人大政協委員明日（17日）到西環中聯辦聽取重要指示。 港區全國人大代表、實政圓桌立法會議員田北辰今（16日）在電台節目上承認有收到邀請。田提到，民主思路湯家驊昨日與港澳辦主任張曉明會面一事，反映修訂《逃犯條例》事件明顯涉及港府管治威信問題，「唔撐唔得」。

張曉明在港澳辦會見了以湯家驊爲團長的民主思路理事會和香港政治及行政學苑訪京團。（港澳辦）

張曉明昨日指修例合適、合法和合理，並指修例迫切，又指「港人港審」建議不是完全符合香港普通法制度。律政司司長鄭若驊亦曾表示，將現行《逃犯條例》中46項罪行全部轉成「港人港審」，對本地現行制度、屬地原則有根本性改變。

有份提出「港人港審」建議的田北辰認為，張、鄭兩人並未完全否定「港人港審」的可行性，「兩人都無話抵觸原則和底線」、「張曉明話『不完全符合』，我問過好多法律專家，其實是符合的」。他強調同意修例的決定，指問題只在於「如何做（how to do）」，表示自己昨日已去信特首鄭林月娥，建議政府在2019/20立法年度提出新的第二個法案，該法案將設立新的特別移交安排，包括收窄適用刑罪範圍、不移交香港永久居民。

田認為自已提出的方案不影響政府管治威信，又回應鄭若驊的講法，若覺得修改46項罪行範圍太廣，可改為一刀切提高移交門檻至刑期七年以上罪行，不再細分商業罪或非商業罪，以免分化社會。

被問到明日（17日）會否向中聯辦親自解說，田北辰表示「我會搵機會」，又稱「講就成日都講錯嘢，人哋又未必聽得明，我普通話又認真麻麻」，認為自己去信林鄭月娥，自然會得到回響。