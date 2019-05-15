【逃犯條例】張曉明：修例合法　應尊重國家　港人港審不符普通法

《逃犯條例》修訂掀起各方爭議，民主思路訪京團今天（15日）與港澳辦主任張曉明會面。民主思路召集人、行政會議成員湯家驊在會面後引述張曉明指，修例合適、合法和合理，並指修例迫切，又指張曉明有提及「港人港審」建議，引述張直指有關建議不是完全符合香港普通法制度。 港澳辦網頁罕有地刊出張曉明發言，指逃犯條例修例工作是「必要的、適當的、合理合法的，也是不必多慮的」，又指討論和處理目前存在的有關爭議問題，關鍵是把握好三點：一是要守護法治和公義；二是要回歸理性和專業；三是要尊重事實和「一國兩制」下國家的「一制」。

張曉明在港澳辦會見了以湯家驊爲團長的民主思路理事會和香港政治及行政學苑訪京團。（港澳辦）

訪京團早上到港澳辦與張曉明會面約兩小時，港澳辦網頁指，張曉明聽取了湯家驊及民主思路成員關於該機構工作情況，特别是編制「一國兩制」指數概況的介紹，充分肯定了湯家驊及民主思路秉持理性、專業、務實的宗旨，在推進「一國兩制」研究、發表有積極社會影響的言論觀點，以及培養香港青年政治人才等方面所作的努力。

湯家驊會面後指，張曉明主動談及《逃犯條例》修訂一事，並引述張曉明指，修例涉及中央和香港的關係，形容修例是合適、合理、合法。

基本法委員會委員陳弘毅和實政圓桌立法會議員田北辰早前提出「港人港審」的建議，張曉明亦有提及，指建議不是完全符合法律原則和香港實行的普通法，不過湯家驊指雙方無詳細討論「港人港審」。

湯家驊又引述張曉明指，中央尊重香港的司法體制、管轄權和制度，修例通過後，中央依法處理移交申請，籲港人無需過份擔憂，但承認中央和特區政府需多做爭取港人信任的工作。