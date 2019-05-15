【逃犯條例】英國務大臣極度關注修例　加國傳正檢視與港引渡協議

《逃犯條例》修訂引起國際關注，英國外交部亞太事務國務大臣田銘祺（Mark Field）表示在下議院回應議員質詢時，稱極度關注（deeply concerned）修例，稱除了透過英國駐港領事賀恩德，還會透過其他渠道仔細研究修例的潛在影響。 加拿大三名眾議院議員發表聲明，促加國政府重新檢視與香港簽訂的長期引渡協議。「香港觀察」稱據他們了解，加拿大外交部全球事務部正檢視有關引渡協議與修例帶來的影響。

Fiona Bruce昨在下議院質詢時間，指出香港《逃犯條例》修訂將動搖香港作為國際金融中心的信心。（資料圖片）



英國保守黨議員Fiona Bruce昨天（14日）在下議院質詢時間，指出香港《逃犯條例》修訂將動搖香港作為國際金融中心的信心，並會摧毀兩制之間的防火牆，又指修例明顯違反中英聯合聲明，質問外交部有否關注有關問題。

田銘祺直指英國外交部極度關注修例，稱透過駐港領事賀恩德，還會透過其他渠道仔細研究修例的潛在影響，他又指出，香港有需要落實一國兩制，又指香港作為國際金融中心，落實一國兩制正是中國的利益所在。

公民黨法律界議員、正於德國外訪的郭榮鏗指，田銘祺開腔回應修例，反映英國政府已加緊留意《逃犯條例》修訂，他促請特首林鄭月娥擱置修訂，以其他形式先行處理台灣殺人案疑犯。

加拿大眾議院議員Garnett Genuis、David Anderson和Harold Albrecht亦發表聯合聲明，指修例或會令香港民主派人士、記者、異見人士、海外商人和人士被移交至中國受審，指加拿大有30萬人在香港生活，促加國政府盡快檢視修例對加拿大的影響，以及檢視加拿大與香港簽訂的長期引渡協議。

「香港觀察」稱據他們了解，加拿大外交部全球事務部正檢視有關引渡協議與修例帶來的影響。