【股壇醫生被捕】曹貴子欲涉足政壇　兒科醫生選演藝界選委惹非議

康宏環球控股（1019）早前捲入廉政風暴，前董事曹貴子今早（16日）被廉署落案起訴一項串謀詐騙罪名，下午於東區裁判法院應訊。 本業為兒科醫生的曹貴子曾一度有意踏足政界，他在2016年曾出戰選委會選舉，不過他參選的界別竟是演藝小組，而非老本行醫學界，最終他取得73票落敗。 當時多個界別參選人因被裁定未能符合與界別密切聯繫的規定，被褫奪參選資格，但表面與演藝界無密切聯繫的曹貴子卻能「入閘」，令不少演藝界人士感意外。他當時解釋，他約在2011年開始投資電影，當中包括《葉問前傳》、《葉問：終極一戰》、《五個小孩的校長》等，只是比較低調；他又稱自己做過童星，爸爸也曾在無線電視任職。

曹貴子稱曾投資《葉問前傳》、《葉問：終極一戰》、《五個小孩的校長》等電影。

曹貴子大學畢業後與同學合資在沙田屋邨開設康健醫療中心，逐步建立起醫療網絡，成為一名著名的兒科醫生。其後涉足股壇，活躍於細價股市場，更有「股壇醫生」之稱。

原來曹貴子亦曾一度力圖踏足政壇；2016年底，他參選演藝小組選委，希望躋身特首選舉「小圈子」遊戲，不過被質疑在該界別的「履歷」薄弱，最終他取得73票落敗，只差3票，排第16；15名當選人中，爾冬陞獲得76票，取後最後一席。

當時多個界別參選人因被裁定未能符合與界別密切聯繫的規定，被褫奪參選資格，不過曹貴子卻能成功「入閘」。他三年前接受訪問時，力陳他與演藝人的關係，稱於2011年前開始投資電影，廣為人知的有《葉問前傳》、《葉問：終極一戰》、《五個小孩的校長》等。

曹貴子當時又稱，業內人士均知道他一向有參與電影投資，只是他一直低調，他又表示與香港影業協會多位名譽會長林小明、林建岳等人相識多年，更在2014年應影協理事長洪祖星邀請加入協會，並於翌年成為該會的名譽會長，及2015-2017年度的理事，認為自己絕對符合參選資格。

曹貴子被廉署落案起訴一項串謀詐騙罪名，今午於東區裁判法院應訊。（資料圖片）

曹當時強調，他只因大學畢業後擔任醫生，才掛着醫生的名銜，但不代表他一輩子都是做醫生，又謂自己認為一生中要多作嘗試，強調一向鍾愛投資、演戲，四年級已擔任童星，又謂父親以前在無綫電視工作，故很熟悉影視行業。

不過，曹貴子的解釋似乎未獲「同行」接受。演藝界該年殺出不同參選隊伍競逐選委議席，互相競奪，據傳導火線就是因為有人牽頭推舉「行外人」參選，引起其他業界人士不滿，遂組隊參選競逐，不想選委議席落入代表性成疑的「外人」手中。當年的演藝小組參選人中，「代表性」同樣受質疑的還有吳傑莊。吳在資訊科技界具相當名氣，惟在演藝界鮮見其蹤影。

從事電影工作二十多年的導演莊文強當時亦表示，並無聽過曹貴子的名字，亦無見過他。