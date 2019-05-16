【股壇醫生曹貴子被捕】David Webb：只是冰山一角　希望陸續有來

康宏環球（1019）前執行董事曹貴子，今天遭到廉政公署以串謀欺詐罪起訴，將在稍後被帶往東區裁判法院提堂。曹貴子被指透過安排康宏環球的附屬公司以超過8,900萬元的代價收購一家由他擁有的投資公司，串謀欺詐香港聯合交易所有限公司及康宏環球的董事會、股東和投資者。

有「股壇長毛」之稱的資深投資者David Webb兩年前於網頁上以「迷之網絡：50隻不能買的港股」（The Enigma Network: 50 stocks not to own）為題，文章附圖列出50隻港股，引爆了謎網股風暴。至今長達兩年時間，今天曹貴子才作為與康宏有關連的人物中，第一個被起訴。David Webb直言，香港整個司法程序都需時太久。

曹貴子為首名涉康宏案被起訴人士。（資料圖片）

希望有更多後續行動

對於是次檢控，他認為只是開始的開始，是冰山一角的冰山一角（tip of the tip of the iceberg），希望看到更多檢控出現。他形容相較整個狀況（scheme），是次只是一個很小的檢控，希望執法機構有更多後續的行動，以保護投資者。

廉署稱曹貴子於案發時擔任康宏環球實質或影子董事，持有康宏50%，對該公司營運直接或間接施加重大的影響。David Webb指出曹貴子非公開股東，因此廉署需將曹貴子利用其網絡控制公司的情況展現出來，證明他是康宏環球的主要股東。Webb稱現時尚不清楚廉署等握有甚麼證據，但認為他們應該跟律政司討論過，有足夠的證據才作出檢控。現時只能再等等，待事情水落石出。