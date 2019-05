【股壇醫生曹貴子被捕】David Webb：只是冰山一角　希望陸續有來

康宏環球(1019)前執行董事曹貴子,今天遭到廉政公署以串謀欺詐罪起訴,將在稍後被帶往東區裁判法院提堂。曹貴子被指透過安排康宏環球的附屬公司以超過8,900萬元的代價收購一家由他擁有的投資公司,串謀欺詐香港聯合交易所有限公司及康宏環球的董事會、股東和投資者。

有「股壇長毛」之稱的資深投資者David Webb兩年前於網頁上以「迷之網絡:50隻不能買的港股」(The Enigma Network: 50 stocks not to own)為題,文章附圖列出50隻港股,引爆了謎網股風暴。至今長達兩年時間,今天曹貴子才作為與康宏有關連的人物中,第一個被起訴。David Webb直言,香港整個司法程序都需時太久。

曹貴子為首名涉康宏案被起訴人士。(資料圖片)

希望有更多後續行動

對於是次檢控,他認為只是開始的開始,是冰山一角的冰山一角(tip of the tip of the iceberg),希望看到更多檢控出現。他形容相較整個狀況(scheme),是次只是一個很小的檢控,希望執法機構有更多後續的行動,以保護投資者。

廉署稱曹貴子於案發時擔任康宏環球實質或影子董事,持有康宏50%,對該公司營運直接或間接施加重大的影響。David Webb指出曹貴子非公開股東,因此廉署需將曹貴子利用其網絡控制公司的情況展現出來,證明他是康宏環球的主要股東。Webb稱現時尚不清楚廉署等握有甚麼證據,但認為他們應該跟律政司討論過,有足夠的證據才作出檢控。現時只能再等等,待事情水落石出。