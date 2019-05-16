立法會三讀通過財政預算案　4名專業議政議員投贊成票

立法會以44票贊成、15票反對、0票棄權，三讀通過新年度財政預算案。贊成票數是財政司司長陳茂波任內最高。 44票贊成中，有4票來自泛民，均屬專業議政，包括衞生服務界李國麟、教育界葉建源、會計界梁繼昌，以及資訊科技界莫乃光。 會上同時有多名發言的民主派議員表明反對預算案，人民力量陳志全直言，支持財政預算案，就等於支持政府的「禍港機器」繼續向前衝。

田北辰指，感覺財政司長陳茂波(圖)於這這份財政預算案中有很多政策想推行。(資料圖片/羅君豪攝)

立法會最後一天審議財政預算案，多名議員發言提出修正案，至10時半左右開始就56項修正案進行表決。惟功能組別及地方選區兩部分在席議員未能取得過半數支持，16名議員提出的56項修正案，53項遭否決，包括其中一項削減律政司司長鄭若驊全年薪酬開支，涉款423萬港元，其餘3項不獲處理。

不在席議員包括因佔中案正在服刑的社會福利界邵家臻、剛完成腦部手術，休養當中的公民黨陳淑莊，郭榮鏗、民主黨黃碧雲、涂謹申、許智峯、經民聯石禮謙、新民黨葉劉淑儀，以及體育演藝文化及出版功能界馬逢國。

公民黨郭家麒指，今年所有修正案均是削減不濟的官員及部門開支或薪酬，惟政府根本未有理會議員的批評與訴求，又批評政府對弱勢社群的訴求視而不見。

經民聯梁美芬則形容這是一份「穩穩陣陣」的預算案，雖無大過失，亦無長遠性；實政圓桌田北辰稱，感覺財政司長有很多政策想推行，但政策局不願「接波」，質疑政府內部是如何分工。他以醫管局的100億元醫療基金為例，措施很明細列明撥款將如何運用，政策局亦很配合，惟只有這項基金做得較好，其他撥款則未能清楚說明，令外界對預算案質疑。

↓↓↓ 4名投下贊成票之泛民議員 ↓↓↓



立法會最終在下午4時許，以44票贊成、15票反對、0票棄權，三讀通過新年度財政預算案。當中來自泛民的4票贊成，均屬專業議政的李國麟、葉建源、梁繼昌，以及莫乃光，贊成票數亦是財政司司長陳茂波任內最高。

衞生服務界李國麟回覆指，投贊成票是因為醫療護理额外增加了資源；至於資訊科技界莫乃光就稱是整體考慮。

翻查紀錄，2017年立法會以37票贊成、27票反對下，通過2017/18年度的財政預算案《撥款條例草案》；2018年則以43票贊成、11票反對和8票棄權下獲通過，其中專業議政的莫乃光、梁繼昌和李國麟，投下贊成票，是繼2016年後首次有民主派議員投贊成票，葉建源則投棄權票。