【財政預算案2019】滿意率淨值跌至負33%　創2003年以來新低

港大民意研究計劃今（2日）公布今年財政預算案民意調查結果，是預算案發表當日後，港大進行的第三次民調。結果顯示市民對該份預算案的滿意率淨值，再下跌多7個百分點，只有負33%，亦是2003年以來，所有預算案中，滿意率淨值最低的一次。 港大民研指，巿民進一步了解預算案後，反應繼續更趨負面。

財政司司長陳茂波2月底發表任內第二份財政預算案後，港大共進行三次民調，而最新一次結果顯示市民對該份預算案的滿意率淨值，只有負33%，是2003年以來，所有預算案中，滿意率淨值最低的一次。（資料圖片）

財政司司長陳茂波2月底發表任內第二份財政預算案，當晚港大進行的即時調查顯示，預算案的滿意率淨值為負16%，滿意度評分為47.1分。

其後港大再於其後兩日，及3月中旬，進行兩次跟進調查。第一次跟進調查時，滿意率淨值大跌10個百分點，至負26%，滿意度評分亦下滑至43.1分。

港大民研今次調查透過固網及手機電話號碼，於上月14至19日隨機抽樣訪問1024名18歲或以上操粵語的香港居民作第二次跟進調查，再次顯示預算案民情下挫，滿意率淨值再跌7個百分點，達到負33%，創下2003年以來的新低點。評分則跌1.8份，至42.5分。

此外，今次調查中，有62%受訪市民認為香港財富分配不合理，認為合理的只有26%；而認為香港稅制公平和不公的，則分別有57%和30%。