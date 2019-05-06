【財政預算案2019】梁君彥批56修正案　料下周四通過

《財政預算案》將於本周三恢復二讀，由官員答辯。16名非建制派議員就預算案提出156項修正案，立法會主席梁君彥今日（6日）裁決，只有56項可以提出，較去年的65項少。而他如去年般，設定38個小時審議預算案，預料下周四（16日）獲通過。

立法會主席梁君彥批准56項修正案提出，當中以陳志全獲准提出最多修正案，達30項。（資料圖片）

16名議員分別為議會陣線毛孟靜、陳志全、范國威、區諾軒及朱凱廸；熱血公民鄭松泰；公民黨譚文豪、郭家麒及楊岳橋、民主黨林卓廷、涂謹申、胡志偉、許智峯、黃碧雲及鄺俊宇；專業議政葉建源，涉及的156項修正案，旨在削減不同開支總目的財政撥款，數目為7年來最少。

梁君彥引用「一目一項修正案」原則，即每個分目只可提出一項修正案；如同一分目有多於一項修正案，只可提出建議削減最大款額的修正案；如就同一分目提出兩項或以上修正案的內容相同，只可提出其中一項修正案。他亦會酌情批准部分修正案，加上14項修正案並不準確，不可提出，最後有56項修正案獲准提出，當中以陳志全獲准提出最多修正案，達30項。

他表示，今年獲准提出的修正案比率達36%，高於最近數年，而提出修正案的議員全可動議一項或更多修正案，涵蓋不同議員擬修正的所有55個分目（涉及51個總目）。

立法會秘書處亦發出文件，估計由本周三起，兩周並四日的會議共約38個小時，可以完成二讀、全體委員會審議及三讀程序，預料下周四（16日）可以表決。