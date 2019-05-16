【逃犯條例】直上大會　唐英年：無辦法之中辦法　無收過硬任務

立法會審議《逃犯條例》修訂法案委員會陷入僵局，有消息指當局決定將草案直接交付大會處理。政務司司長張建宗與保安局局長李家超今日（16日）出席友好協進會條例解說會時未有回應消息；該會會長唐英年則指，直上大會是「沒辦法之中的辦法」，但不希望事情會淪落至此地步。

張建宗出席友好協進會條例解說會時未有回應草案是否直上大會。(李偉欣攝)

《逃犯條例》爭議不斷，政府近日出四向不同持分者解說。政務司司長張建宗與保安司司長李家超今日應香港友好協進會邀請，解說條例內容，友好協進會會長唐英年、前律政司司長梁愛詩、前全國政協委員劉夢熊、全國政協委員施榮懷等都有出席；政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光都有赴會。 據了解，會上除了司局長發言外，與會者亦有表達意見，當中劉夢熊就表明反對修例。

會議進行了約一小時。唐英年表示，李家超就條例作出詳細解說，與會人士積極地與局方交換意見，提出不同看法。他稱，在完善《逃犯條例》的框架下，有不少細節是值得考慮，例如有人建議多加一重保障，成立有商界、專業人士參與的委員會，進一步審議條例，又或是更清晰地定立追溯期。他又說，政府早前已抽起九項與商業有關的罪類，相信已經釋除商界大部分疑慮。

對於條例法案委員會陷入亂局，唐英年認為，立法會是莊嚴的地方，希望議員以理性、務實態度處理修例，他沒想過會發生這樣混亂的場面，對此感到相當震撼。至於有消息指當局或會把草案直接交付大會處理，唐英年形容此為「無辦法之中的辦法」，坦言不想淪落到這樣的地步。

中聯辦明天將會就修例與港區人大代表和政協會面，唐英年稱有收到邀請並會出席。他說，現階段不存在中央政府要求港府何時應完成修例，又稱自己未收到「硬任務」。

唐英年稱自己未收到中央「硬任務」。(李偉欣攝)

三屆政府非鴕鳥而是無眼睇

李家超在記者會上形容香港「鴕鳥了二十二年」，曾在前屆政府分別擔任政務司司長及財政司司長的唐英年笑言，過去三任特首非鴕鳥，而是「無眼睇」。他解釋，每屆政府處事都有優次緩急之分，把戰線拉長只會四面受敵，一件事都做不了。