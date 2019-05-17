【逃犯條例】草案直上大會政府形容「無得揀」　硬闖表決仍有隱憂

審議《逃犯條例》的法案委員會鬧「雙胞胎」，民主黨涂謹申主持的法案委員會及經民聯石禮謙主持的法案委員會，陷入拉鋸亂局，遲遲未能選出主席審議草案。據悉，有政府中人私下向人坦言，無論另立專責委員會也好，梁君彥裁定哪個法案委員會才是合法也好，都無法解決議會拉鋸困局，因此，將草案直上大會已是「無得揀」下的選擇。 中聯辦今天（17日）將接見港區人大、政協委員，有資深人大料中聯辦將下達「動員令」，向各人陳述中央支持修例的原因和理據，要求建制派團結一致，又會解釋在「一國兩制」之下打通兩地引渡是應有之義，阻礙修例者有意串連外國勢力牽制中央。

中聯辦今天接見人大和政協。（資料圖片）



《逃犯條例》修訂在立法會掀起一片混亂，法案委員會更鬧出「雙胞胎」，建制派所認受的法案委員會，亦因泛民奮力抵抗，無法選出主席，即使昨天（15日）民主派派出四人代表與建制派代表會面，亦未有為此困局帶來正面作用。

據了解，政府正部署把《逃犯條例》草案，繞過法案委員會，直接提上大會恢復二讀和三讀，以解開法案委員會的困局。不過，由於林鄭今日不在港，政府會否在今日公布，仍存在變數。

有建制派人士透露，政府中人私下坦言，直上大會屬「無得揀」下的選擇，又指政府內部已研究過不同方案，包括立法會成立專責委員會審議《逃犯條例》、由立法會秘書處主持選主席環節，抑或是由立法會主席梁君彥就「雙胞胎」法案委員會作出裁決，但預料也是被泛民牽制著，直上大會是「揀無可揀」。

該政府中人又指，本計劃在法案委員會階段收集各黨對如何能「優化」方案的意見，對一些有「最大公約數」的改善建議，在整合後提出修訂案，但若要「直上大會」，有關部署或被打亂，增加提修訂的難度。不過，據悉就算提修訂，也不會有「驚喜」式的讓步，提高刑期門檻等也機會不大。

中聯辦主任王志民表明支持修例。（資料圖片／洪嘉徽攝）

中聯辦今天（17日）將會接見人大和政協，有資深建制派直指，隨著中聯辦和港澳辦日前就《逃犯條例》開腔，加上長和主席李澤鉅、銀河娛樂副主席呂耀東等就修例表態，可見北京在支持修例雷厲風行，估計中聯辦已與一眾「大孖沙」通聲氣，坦言想不到是次北京就修例作的動員攻勢如此龐大，「以前動員支持人大釋法，也不用出動這種規模。」

有資深人大估計，中聯辦將在今日接見期間，向與會者講解支持修例的原因和理據。該資深人大又指，中聯辦認為今次爭議並非修例的問題，而是關乎特區政府的長遠管治，要求建制派團結，槍口一致對外。該資深人大又指，較早前有陣營內的人士表態反對修例，不過在近日形勢變化下，相信這批人已「歸邊」。

另有建制派政黨中人指，雖然政府部署將修訂逃犯條例草案直上大會恢復二讀，繞過法案委員會的亂局，但亦不一定就安枕無憂。事關隨着13萬人上街、民主派陣營的動員攻勢谷底反彈，現在整件事的焦點，不在於泛民在議會內搞局，而是擔心民間的情緒反彈，「今次畀泛民煲起個勢，如果爆出更大規模的上街人潮，甚至重演新界東北發展計劃的衝擊立法會事件，局面就好難收科。」