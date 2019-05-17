【公務員薪酬調整2019】邊行加薪「跑輸」公務員？邊行「跑贏」？

公務員薪酬趨勢調查出爐，高、中、低三層公務員加薪約為3%至5%不等。加薪指標不僅影響近18萬公僕生計，亦為私人市場調薪的重要指標。有人事顧問表示，私人機構會相對審慎，加上受中美貿易戰陰霾籠罩，預料部份行業如貿易、物流及航運業，影響較大，加薪幅度平均僅得1%至3%。

合眾人事顧問總經理蘇偉忠。(資料圖片) 合眾人事顧問總經理蘇偉忠《香港01》查詢時表示，今年一月及四月的私人市場加薪幅度平均約3%至4%，惟對於私人機構會否跟隨報告的幅度，他認為私人機構會相對審慎。蘇偉忠又指，面對中美貿易戰，加上第一季的經濟增長放寬，預料貿易、物流等的行業會受影響，加幅會「跑輸」其他行業；但對於不太受貿易戰影響的行業，如醫療、護理、數碼等行業，加幅的影響相對較低。

環球管理諮詢有限公司董事總經理李漢祥亦表示，今次公務員加薪幅度「基本上頗貼近私人市場的加薪幅度」，對好多非公務員機構，如半官方機構、受政府資助的機構，甚至一些公營機構的人工增幅有指導性作用，「有好多大學，理論上同公務員薪酬體系脫勾，但操作上好多時都會參考公務員加薪幅度，再決定其員工，無論教授或員工的加薪幅度」。

中美貿易戰危機持續升溫，李漢祥指一些受貿易戰直接影響的行業，例如貿易、貨運、航運業等會受拖累，加薪幅度只能「微調」1%至3%。

猶幸，本港零售業開始逐步復甦，除了前線人員、內部管理階層亦開始「爭人」，加薪幅度相信會較佳。

除此之外，李漢祥相信一些相對受貿易戰影響輕微的行業，如人壽保險、資訊科技等，有望「跑贏」公務員，加薪幅度達4%至6%。

