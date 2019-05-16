【公務員薪酬調整2019】倡高層加4.58%　中低層加5.08%及3.13%

影響公務員加薪幅度的薪酬趨勢調查結果今早（16日）出爐，高層公務員扣除遞增薪點後的淨加薪指標為4.58%，中層公務員為5.08%，低層公務員為3.13%，數字均較去年高。 根據慣例，低層公務員加薪幅度會與中層公務員「睇齊」，即低層公務員最終加幅預料為5.08%。

薪酬趨勢調查委員會主席李鑾輝表示，影響公務員加薪有多個因素，強調該組數字僅屬初步結果，下周四（23日）會再召開會議確認數據。（楊凱力攝）

影響全港公務員加薪幅度的薪酬趨勢調查出爐，三級公務員薪酬趨勢的總指標，低層加薪5.32%、中層加薪6.29%、高層加薪5.79%；扣除遞增薪點後，薪酬趨勢淨指標，低層加薪3.13%、中層加薪5.08%、高層加薪4.58%。

薪酬趨勢調查委員會主席李鑾輝表示，影響公務員加薪有多個因素，強調該組數字僅屬初步結果，下周四（23日）會再召開會議確認數據。李鑾輝說，今日公佈的薪酬趨勢調查，是薪酬趨勢調查委員會依據過去一年，108間公司合共14.6萬名僱員的薪酬和花紅變動，得出今年私營機構高、中及低層僱員的薪酬加幅，相信有足夠代表性，數據亦反映市場變動。

高級公務員評議會職方代表、華員會會長利葵燕（李偉欣攝） 高級公務員評議會職方代表、華員會會長利葵燕不評論是否滿意薪酬趨勢調查數字，她指遞增薪額一直受其他非薪酬因素影響，例如增加招聘新公務員及退休潮，令遞增薪額一路推高，導致淨指標異常地低，情況不正常及不合理，將會與公務員事務局討論，希望作出合理調整。

高級公務員協會主席黃孔樂（李偉欣攝） 高級公務員協會主席黃孔樂認為，報告數字合理，初步可以接受。他稱，一直有與局方商討就遞增薪額「封頂」的建議，希望局方今年內可以有答覆。

公務員事務局發言人指，特首會同行政會議會考慮既定的年度公務員薪酬調整機制下的所有因素，包括從「薪酬趨勢總指標」計算出來的「薪酬趨勢淨指標」、香港經濟狀況、政府的財政狀況、生活費用的變動、職方對薪酬調整的要求，以及公務員士氣，才作出二○一九至二○年度公務員薪酬調整的決定。

第一標準薪級公務員評議會職方代表林榮松則關注遞增薪點不斷增加，實際加薪幅度會繼續被蠶食。