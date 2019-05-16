【公務員薪酬調整2019】陳維安月薪加1.2萬元　基層只加750元

影響公務員加薪幅度的薪酬趨勢調查結果今早（16日）出爐，高層公務員扣除遞增薪點後的淨加薪指標為4.58%，中層公務員為5.08%，低層公務員為3.13%，數字均較去年高。 低層公務員以助理文書主任一職為例，將加薪約751元；而高層公務員按指標加薪後，公務員首長級薪級表第8點（D8）職位、即常任秘書長，將加薪約1.32萬元，而第6點（D6）職位將加薪約1.2萬元，以現時跟隨公務員編制、D6級的立法會秘書長陳維安為例，按指標加薪後月薪達27.2萬元。

影響公務員加薪幅度的薪酬趨勢調查結果出爐，高層公務員扣除遞增薪點後的淨加薪指標為4.58%，中層公務員為5.08%，低層公務員為3.13%，數字均較去年高。（資料圖片/林若勤攝）

三級公務員薪酬趨勢的總指標，低層加薪5.32%、中層加薪6.29%、高層加薪5.79%；扣除遞增薪點後，薪酬趨勢淨指標，低層加薪3.13%、中層加薪5.08%、高層加薪4.58%。

根據慣例，低層公務員加薪幅度會與中層公務員「睇齊」，料低層公務員最終加幅與中層一樣，同為5.08%。以低層公務員的助理文書主任一職為例，月薪為14,780元，若以加幅5.08%計算的話，即按指標加薪後約15,531元，實際加薪約751元。

運輸及房屋局常任秘書長兼房屋署署長應耀康為公務員首長級薪點第八級，月薪約29萬元，按加幅4.58%計算的話，即按指標加薪後約303,282元。（資料圖片/盧翊銘攝）

應耀康按指標加薪後達30.3萬元

另外高層公務員的加薪幅度為4.58%，其中運輸及房屋局常任秘書長兼房屋署署長應耀康為公務員首長級薪點第八級，月薪約29萬元，按加幅4.58%計算的話，即按指標加薪後達30.3萬元，實際加薪約1.32萬元。若以一名每日上班10小時、每月上班24日的打工仔計，以最低工資計算，月薪最低為9000元，故此其加薪較該名打工仔更多出逾4000元。

不過應耀康任內處事手法曾受批評，他任職財經事務及庫務局副秘書長期間，主持討論問責高官改組屬下的職位安排，惟政府未提交全盤資料下，議員通過動議要撤回六份新開職位文件。應耀康其後批評當時的立法會議員處理撥款浪費時間，惹來前立法會金融界議員李國寶怒斥他「傲慢自大」、「不負責任」。

直到2015年發生鉛水事件，他以房屋署署長身份會見記者時，被問到承建商名稱時，竟以「怕讀錯」為由拒絕透露，事件隨即引起社會譁然，最終即晚發新聞稿致歉。

陳維安的處事手法不時惹爭議，近日遭民主派質疑他處理《逃犯條例》修例的議事程序有欠中立，不但向他提出不信任動議，更向他發律師信，稱其做法越權、欠中立。（資料圖片/張浩維攝）

陳維安現時月薪約26萬元 加薪後達27.2萬元

此外，據悉立法會秘書處職員薪金調整是與公務員「睇齊」，現時秘書處最高職位為陳維安，其職位屬公務員首長級薪級第6點，達26萬元，薪酬比副局長的最高22萬元更高。按加幅4.58%計算的話，即按指標加薪後達27.2萬元，實際加薪約1.2萬元。

不過陳維安的處事手法不時惹爭議，近日遭民主派質疑他處理《逃犯條例》修例的議事程序有欠中立，不但向他提出不信任動議，更向他發律師信，稱其做法越權、欠中立。早於2016年DQ立法會議員事件中，他稱自己無法協助專業議政姚松炎、青年新政梁頌恆及游蕙禎監誓，又指他們無權參與之後的會議及投票選出立法會主席，被外界質疑他越權。