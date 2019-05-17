【逃犯條例】逾百人示威撐修例　陸頌雄：衝擊石禮謙等同認其正統

多個民間團體今日（17日）下午趁內務委員會開會前，到立法會示威區外請願，要求盡快通過《逃犯條例》修訂、繞過法案委會會直上大會等。民建聯梁志祥批評泛民的所作所為是「政治show(騷)」，工聯會陸頌雄則認為泛民衝擊石禮謙主持的會議，等於認同其正統性。

民建聯梁志祥批評泛民的所作所為是「政治show(騷)」。( 翟睿敏攝)

團體「政中香港人」、「同心護港」、新界社團聯會及廣東社團總會逾百人，下午到立法會外請願。他們手持標語、高呼口號，要求盡快通過《逃犯條例》修訂。

立法會議員、民建聯梁志祥及工聯會陸頌雄到場聲援。梁志祥指將會於2時半開始的內務委員會，處理石禮謙提交的信件，批評泛民以山寨版法案委員會及暴力阻撓法案通過。他又表示泛民對修例非常害怕，以逢中必反的原則、利用政治手段拖延立法。梁志祥續指，有關人士走到美國尋求支持，惟事實上中美亦有移交協議，指美國商會「話怕都係做政治show(騷)」。

陸頌雄直指泛民虛怯，因為「背後金主身有屎，係內地做過唔見得光嘅野」。他認為法庭可清晰把關，對於條例的內容亦可於其後的審議階段再作討論及加強保障。陸頌雄又表示泛民衝擊石禮謙主持的會議，是因為知道涂謹申所主持的並非真會，笑指「導演未嗌cut都唔好停，來衝擊我地個會，係怕我地踢爆佢皇帝嘅新衣」。

另外，「政中香港人」要求草案速上大會辯論及表決，認為法案委員會的功能已被癱瘓；「同心護港」則譴責民主黨主席胡志偉鬧特首林鄭月娥「八婆」，是對女性言語暴力的行為。