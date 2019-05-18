【貿易戰】陳茂波：經濟增長預測不變　如有需要會刺激內部消費

中美貿易談判陷入僵局。財政司司長陳茂波出席商台節目《政經星期六》時表示，貿易談判經常峰迴路轉，未來發展難以估計，但對於今年度經濟增長預測，不會輕舉妄動做大幅調整。他強調，政府會做好系統性風險把關，包括資金流向和銀行體系，又指，如貿易戰出現意料之外情況，令本港經濟變得很差，會支援中小企，亦會推出刺激內部消費措施。

陳茂波指，如貿易戰出現意料之外情況，令本港經濟變得很差，會支援中小企，推出刺激內部消費措施。（資料圖片/盧翊銘攝）

陳茂波表示，制定預算案時，特意觀察形勢，拖到最後才拍板，而當時有消息指中美會達成共識，惟最近談判再次出現變數，令金融市場亦出現波動。

兩國矛盾大 貿易戰形勢難預測

他指，中美之間有更深層次矛盾，有評論亦分析兩國進入科技戰，相信兩國矛盾相當大。

他又表示，如其他亞洲經濟體也受影響，政府會密切留意；又指，貿易談判經常峰迴路轉，會密切關注，包括G20峰會，習特是否有機會再度會面，或有其他進展，難以估計。

預期經濟增長不變 有需要會支援中小企

他強調，中美在貿易戰層面的矛盾，對香港整體影響有限，但個別行業或會受重擊，「政府會幫手」。

陳茂波分析，貿易戰可能導致外溢效應，影響整個環球供應鏈，對港商，包括在內地的港商，都有影響，同時金融市場波動也會加大，政府會監察系統性風險。

他又呼籲，市民應謹慎，「做足功課」，管理個人承擔能力。

被問及股市是否有下行壓力時，他就稱，要視乎市場氣氛，而中美貿易談判是否達成協議，是對股市有影響的因素。

對於今年度經濟增長預測，他則表示，貿易談判多變數，不會輕舉妄動做大幅調整，以免令市場誤解，「不如睇定啲」；而新一次的經濟增長預測，會8月公佈。

他又指，政府會撐企業，如周轉有問題，會提供支援；而就業方面，如需要出手，會推出刺激內部消費措施，惟現個階段不會公佈詳情，但強調刺激內部消費是政府重要考慮。