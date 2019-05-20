【逃犯條例】譚惠珠料草案直上大會：沒有其他處理途徑

中聯辦主任王志民日前向港區人大和政協表明，北京全力支持修訂《逃犯條例》。基本法委員會副主任譚惠珠今早（20日）出席港台節目《千禧年代》時表示，基本法委員會至今都沒有討論與修例相關的內容，中央在過程中亦沒有加諸意見，直至立法會情況失控，中聯辦才動員表態。她又相信，當局將會把草案直接提上立法會大會處理，「我相信個bill（草案）真喺要上大會，冇其他途徑可以處理」，時間上亦是理所當然的選擇。

中聯辦上周五召見港區人大政協就《逃犯條例》表態，有與會者稱中聯辦主任王志民支持修例。(資料圖片/梁鵬威攝)

日前有份到中聯辦出席會議的譚惠珠表示，中央從沒有就修訂《逃犯條例》向特區政府提出指示要求；中聯辦於上周五（17日）的動員大會上亦沒有指示政府應如何修改條例，僅表態支持特區政府依法施政。譚預料，當局直接把草案提上大會的機會較大，在時間上是理所當然的選擇，又指草案上大會後仍有修改的餘地和討論空間。

身兼基本法委員會委員的港大法律系教授陳弘毅在網誌撰文，提到修例後將賦予特首在處理移交逃犯很大的權力。譚惠珠相信，若法庭裁定不移交疑犯，特首都會決定不移交，故外界不用過於擔心。她又說，陳撰文後曾與對方聯絡，並引述陳指，「這只是學者論述的文章，無諗過會被廣傳出去」。

民主派議員向美國政府表達對修訂的擔憂，以及美國國務卿蓬佩奧與民主黨創黨主席李柱銘會面時，直指修例會威脅香港的法治。譚惠珠表示，中聯辦並非因美國發聲才急召人大政協會面，只是強調支持當局依法施政。她說，美國與中國早已簽署《引渡協議》，代表中美雙方一直是合作關係，「在這個情況下，美國又怎可以怪中國和香港合作，喺咪你做就得，香港做就唔得？」