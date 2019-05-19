【逃犯條例】料建制歸隊支持　葉劉：不排除受美國制裁

中聯辦主任王志民前日（17日）高調召見在港人大代表及政協常委，呼籲支持修訂《逃犯條例》。新民黨主席、立法會議員葉劉淑儀今日（19日）出席電視節目時預計，所有建制派均會歸隊支持，但亦認同政府應加強對公眾的遊說，及不排除美國會就修例進行制裁。

葉劉淑儀在無綫節目《講清講楚》中表示，中聯辦明確表態支持，有助政府通過修例。（資料圖片）

葉劉淑儀在無綫節目《講清講楚》中表示，中聯辦明確表態支持，有助政府通過修例，又稱「姓田嗰啲都話歸隊」，暗指自由黨榮譽主席田北俊回心轉意，相信包括他在內所有建制會支持修例。

中聯辦會議的與會者，於會後引述王志民，表明「港人港審」並不可行，葉劉認為非常合理，因理應要與要求移交國家達成共識，正如美國審議民政事務局前局長何志平賄賂案時，香港亦無權要求對方移交何志平回港審訊。

就有意見指《逃犯條例》修訂可分階段審議，先處理較為急切的台灣殺人案，惟葉劉指政府急需堵塞漏洞，擔心分階段審議會令此問題拖延數年，令香港成為逃犯天堂。她又認為政府的草案對人權方面已有足夠的保障，相信律政司及法院會做好把關，市民亦可透過提出司法覆核或人道理由等拒絕移交。



政務司司長張建宗於早前回應指，問題的癥結是立法會內部程序的爭抝，「一定要透過立法會自己解決」。（資料圖片/李澤彤攝）

不滿張建宗交內會決定

政務司司長張建宗於早前回應指，問題的癥結是立法會內部程序的爭抝，「一定要透過立法會自己解決」，葉劉對此表示不滿，認為政府應加強向公眾進行公開解釋，及自行決定是否提出修改方案，而非只尋求內會指引。但她亦指責泛民對於有關中央的政策必定會反對，甚至跑到美國「告洋狀」，不排除通過修例會令香港受到制裁；若只是取消與香港的移交協議，葉劉認為對美國的損失較大，因大多是對方要求香港移交犯人。

被問到有近13萬人上街反對，強推修例會否進一步撕裂香港，葉劉直言所有問題都會分化社會，又以英國脫歐為例，認為在不同議題上有不同意見實屬正常，所以越快通過修例越可讓社會回歸平靜。葉劉續指若基於上街人數眾多便作出讓步，「以後反對派只需要谷人上街」，便可影響政府施政。有指《逃犯條例》是「翻版23條」，葉劉強調23條是政府「遲早要履行的憲制責任」，藉今次反對派激烈的表現，可預視對方面對訂立23條時的反映，及早進行遊說及預備。

