【逃犯條例】泛民嚴厲譴責直上大會做法：破壞議會百年傳統

審議《逃犯條例》修訂的《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例(修訂)條例草案》陷入「雙胞胎」困局，保安局局長李家超今天(20日)下午去信李慧琼，要求立法會於6月12日就修例恢複二讀。 民主派今天傍晚見記者，民主派會議召集人毛孟靜嚴厲譴責政府把修例「直上大會」，破壞立法會逾百年的傳統，形容做法史無前例，她斥特首林鄭月娥和政治以泰山壓頂和不受監控的行政權力，逼使整個立法會就範，陷香港於不義。 民主黨涂謹申批評林鄭「害死香港」，把所有議會傳統破壞得一乾二淨，直言林鄭是千古罪人。

李家超今日在記者會上指，已去信內會主席李慧琼，要求6月12日恢復二讀修例草案。（梁鵬威攝）

剛到美國訪問的民主黨立法會議員涂謹申指，修例由首讀至今仍未夠兩個月，認為政府只給予不足兩個月的時間讓各黨派商討，做法不恰當。涂謹申批評林鄭「害死香港」，把所有議會傳統破壞得一乾二淨，直言林鄭是千古罪人。

他又指若林鄭為個人前途而力推修例，形容「林鄭呢鋪賭得好大」；若中央在後期才決定支持修例，把香港放在中美貿易戰之中，香港的經濟和國際地位將會被破壞。

公民黨郭榮鏗指，中聯辦上周「吹雞」，林鄭便一聲令下繞過法案委員會，把議案直上大會，直言林鄭在餘下任期已完全失去誠信，「所謂特首完全失信於人，林鄭你聽著，你唔配做任何特首同任何公職，已經完全失去管理香港嘅能力。」

專業議政莫乃光則呼籲，香港人需看清楚一國兩制的情況，形容現在已完全變了「中央話事」，他呼籲香港人不要放棄香港。他指民陣可能會舉辦遊行反對修例，又認為港人應透過參與「六四」、「七一」的活動，向香港政府和中央政府表明港人不會放棄反對修例。