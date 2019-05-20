【逃犯條例】黎智英斥林鄭「魔鬼」 ：相對而言，梁振英是天使

政府修訂《逃犯條例》掀起滿城風雨，壹傳媒集團創辦人黎智英今天（20日）出席香港外國記者會舉辦的午餐會，他批評力推修例的特首林鄭月娥是「魔鬼」，若把前特首梁振英與林鄭作比較，笑言梁振英可算是一名天使。他呼籲市民上街示威，表態反對《逃犯條例》，形容這場是守護香港民主和自由的最後戰役。 身兼全國政協副主席的梁振英每天為《蘋果日報》點算廣告數目，作為該報的創辦人，外號「肥佬黎」的黎智英沒有痛罵梁振英，反指梁此舉「真有趣」。

壹傳媒集團創辦人黎智英（右）出席香港外國記者會舉辦的午餐會，批評力推修例的特首林鄭月娥是「魔鬼」。（吳倬安攝）

黎智英今天在香港外國記者會的午餐會上發表演講，民主黨創黨主席李柱銘、天主教香港教區榮休主教陳日君等亦有出席。他指《逃犯條例》修例對香港造成的破壞，遠超於《基本法》23條。他解釋，若違反23條，犯人仍是在香港的法治系統下接受審訊，但《逃犯條例》一旦通過後，犯人就會被移交至大陸受審，他形容大陸的司法制度是「垃圾」。

黎智英批評，他批評力推修例的特首林鄭月娥是「魔鬼」，若把前特首梁振英與林鄭作比較，笑言梁振英可算是一名天使。他呼籲市民上街示威，表態反對《逃犯條例》，形容這場是守護香港民主和自由的最後戰役，若修例成功通過，香港便「玩完」。

黎又稱，過去有商界人士每次見到他的時候，都會罵他為麻煩製造者，但自從政府宣布修例後，這些商界人士竟向他問好；他認為仍有希望逼使政府撤回修例，只要香港人勇敢地站出來抗議。

對於梁振英每天為《蘋果日報》點算廣告數目，作為該報的創辦人，外號「肥佬黎」的黎智英笑指梁振英此舉「真有趣」，又指多虧梁振英每天提醒他《蘋果日報》有多少廣告。黎指《蘋果日報》廣告少，反映有必要推出訂閱制。

「六四」今年三十周年，黎智英指六四對他、《蘋果日報》而言都是十分重要，若沒有六四，他相信自己仍是一個只顧賺錢的生意人。