【逃犯條例】政府宣布草案直上大會！　李家超：6月12日恢復二讀

港府建議修訂《逃犯條例》的內容備受爭議，保安局局長李家超今午（20日）在記者會宣布，已去信立法會內會主席李慧琼，要求為草案於6月12日恢復二讀辯論作準備，強調是「逼不得已的艱難的決定」。換言之，政府決定繞過涂謹申和石禮謙的「雙胞胎」法案委員會，準備在6月12日直接將草案交付立法會大會恢復二讀。

李家超今日在記者會上指，已去信內會主席李慧琼，要求6月12日恢復二讀修例草案。（梁鵬威攝）

《逃犯條例》修訂爭議不斷，負責審議法例的立法會法案委員會就選主席事宜陷入僵局，建制民主兩派各不相讓，雙方拉鋸了近一個月仍未能選出委員會主席。有見及此，港澳聯及中聯辦相繼發聲，表態支持特區政府依法施政，中聯辦上周五更急召區港人大及政協會晤，表明支持修例。

保安局局長李家超今（20日）再召開記者會，交代條例的最新發展。保安局局長李家超表示，草案內容公布外，政府一直有為外界解說，希望完善草案的內容。自立法會成法案委員會後，官員亦一直配合，但遺憾地委員會未能有效選出主席，故認為法案委員會現時審議草案的的功能失效，當局在迫不得以的情況下，唯有作出艱難決定，根據《議事規則》54條(5)，致函內會主席商議，為恢復修訂逃犯條例草案二讀辯論作準備，希望在6月12日恢復二讀。

對於台灣方面的態度，李家超重申，希望與台方一起推動這件事，「我永遠是本着一種態度，會以認真、務實和專重的態度，推動這個工作；本着公義、本着大家都同意疑犯應當面對制裁，相討司法互助的大門永遠打開，希望香港每一個人都推動這件事情」。

李家超又指，政府一貫立場是通過法案委員會，與議員交換意見，聆聽他們的立場，強調政府亦早已充分準備配合法案委員會的工作，惟五個星期過去，都未有機會與議員討論和解說不同問題。他形容，當局與議員的分歧仍是一個「死結」，沒有出路，故只有作出艱難決定，希望在下月12日恢復二讀時，能與議員務實地交換意見，以及繼續聆聽各界的聲音。

李家超表示，若有任何一種態度，好似見到這件事(修例)不發生開心過發生，這是香港悲哀的一種心態。（梁鵬威攝）

被問到把草案直上大會，會否收窄討論空間。李家超表示，將來在大會審議期間，會盡量利用可能空間詳細解答問題。對於草案修定，經過一讀二讀後，到6月12日仍有兩星期，相信大家可能利用時間看條例細節，強調與不同人士交流的渠道是開放，歡迎各界提供意見。

李家超強調，當局做好港方的本份，努力令到對方明白港府修例需要，以及相關做法是符合聯合國對逃犯移交和打擊罪案的標準，重申修例是保護任何一方的社會。