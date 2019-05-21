【逃犯條例】高規格力挺　韓正：修例彰顯法治公義，中央全面支持

北京全面力挺港府修改逃犯條例，中央大員輪流登場，繼港澳辦主任張曉明、中聯辦主任王志民後，今日輪到主管港澳事務的國務院副總理韓正開腔。 韓正在接見一個香港訪京團時表示，特區政府推行《逃犯條例》修訂是合憲和彰顯法治，中央完全支持特區政府開展兩條有關移交逃犯的法例修訂工作。他呼籲香港社會各界支持特區政府依法治港。

韓正表示，中央政府支持特區政府進行《逃犯條例》修訂工作。（資料圖片）

掌管港澳事務的國務院副總理、政治局常委韓正，今日下午在北京接見訪京的香港福建社團聯會，有關方面刻意安排香港傳媒現場採訪及錄影。在傳媒鏡頭前，韓正一開首便單刀直入提及逃犯條例修例，指特區政府最近開展該兩條條例的修訂工作，做法符合《基本法》相關規定，亦有利於彰顯香港社會的法治和公平正義，中央政府完全支持特區政府的工作，相信通過特區政府努力工作，以及社會各界理性討論，一定能夠消除疑問，進一步達成共識。

韓正對着這個建制派社團強調，社會各界都要為香港在全世界範圍內建立良好法治形象，呼籲大家共同努力。

訪京團共109人，聯會主席吳煥炎坐在韓正旁邊。統戰部長尤權、港澳辦主任張曉明及中聯辦主任王志民都有出席會面。

到目前為止，韓正是公開力挺逃犯條例修例的最高級中央官員。