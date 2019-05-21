【逃犯條例】林鄭：叫我收回條例是不切實際　在立會受辱仍溝通

保安局局長李家超昨午宣布把《逃犯條例》修訂草案直接交上立法會大會審議，並於下月12日大會恢復二讀草案。行政長官林鄭月娥今早（21日）出席行會前重申，把草案直接交上立法會是一個「艱難的決定」，尤其是她上任一直身體力行地尊重行政立立法關係，強調當局尊重立法會的審議功能，由外界需要思考是甚麼原因導致政府本來尊重的機制無辦法展開。 林鄭月娥又說，早前出席立法會答問會，縱然有議員對她作出「無禮貌、污衊、侮辱」的批評，但她都不會介意，而且會繼續出席答問會。

保安局局長李家超昨日提出把《逃犯條例》草案直接交付大會審議。(梁鵬威攝)

林鄭月娥表示，自她上任行政長官以來，一直以身體力行地促成立法會與行政機關的互動，但《逃犯條例》經過在立法會的亂局，相信不論是政府、建制派及關心這條條例的市民，都會認為這是一個困局，故政府是為了打破這個困局才決定把草案交到大會處理。她重申，直上大會是一個艱難的決定，但由於「睇唔到前路、打破唔到僅局」，故才以一個符合《議事規則》的方法處理。林鄭強調，政府固然是尊重立法會的審議功能，但外界今次須認清，是甚麼原因導致政府本來尊重的機制無辦法展開。她又稱：「叫我收回條例是不設實際。」

（梁鵬威攝）

被問到台灣陸委會早前表示不會接受《逃犯條例》修訂下進行個案移交，為何修例仍有迫切性。林鄭月娥重申是希望啟動法律基礎處理台灣謀殺案，並處理特區官員、社會、受害人家屬的訴求，指台灣亦希望彰顯公義。另一方面是處理現在逃犯移交制度的漏洞和制度空白，繼續堅定推行工作。對於台灣當局的態度，她認為應先有移交逃犯的法律基礎及框架，並在雙方共同意願下進行疑犯個案移交。她指如沒有相關法律框架並非是穩妥方法，重申應先修例，並以最大誠意與台灣當局進行磋商，基於大家有共同的目標，討論兩地的逃犯移交安排。