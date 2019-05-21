【逃犯條例】三公務員工會聯署支持修例　 譴責胡志偉侮辱林鄭

自從中聯辦主任王志民親自下達支持政府修訂《逃犯條例》的訊息後，不僅建制派紛紛歸隊，甚至即時設街站等加強宣傳，現時連公務員工會亦表態支持。政府人員協會、國家行政學院香港同學會及香港公務員總工會，三會合共擁有逾6名會員，今日(21日)發表聯署聲明，促請政府以務實的態度，盡快落實修訂《逃犯條例》，聲明同又力撐持立法會秘書處秉公處理修侈之事，譴責反對修訂的立法會議員、造成現時法案委員會之亂局，以及譴責立法會議員胡志偉近日鬧特首林鄭月娥「八婆」一事。 政府紀律部隊人員總工會及香港消防處職工總會亦於今日（21日），分別去信特首林鄭月娥表明支持修訂《逃犯條例》。

5月11日，法案委員會混亂當中，石禮謙嘗試推進選舉主席程序，建制派議員重重包圍，以防民主派議員上前搶奪咪高峰。（資料圖片/李澤彤攝）

聯署聲明指出，政府「應盡快落實堵塞因不同司法管轄區而產生的法律漏洞，防止香港成為避罪天堂，維護公義，符合香港法治，公平和公義的核心價值」。又提到修訂《逃犯條例》一事上，立法會秘書處一直保持專業及依從法規，希望立法會及各相關部門，繼續秉公促成修例。

聲明並譴責議會肢體暴力。譴責反對修訂《逃犯條例》的立法會議員，早前粗暴衝擊法案委員會，又認為反對修例的議員阻撓議會正常運作。

最後，聯署又批評，胡志偉早前在立法會特首答問大會中，侮辱及冒犯林鄭月娥，要求胡志偉向特首及公眾道歉。

今次發表聯署聲明的三個公務員工會，合共約有逾六萬名會員，約佔目前政府近18萬公務員中，約三分之一。