【逃犯條例】三紀律部隊工會去信林鄭撐修例　冀盡快通過及完成

政府紀律部隊人員總工會、香港消防處職工總會，以及香港警察隊員佐級協會今日（21日）分別去信特首林鄭月娥，紀總表明支持修訂《逃犯條例》，認為修例能避免香港淪為「罪犯匿藏的地方」，希望有關議案能「盡快通過及完成」。

紀律部隊人員總工會今日去信林鄭，表示經過深刻的思量，總工會支持修訂《逃犯條例》，亦希望關議案能「盡快通過及完成」。（資料圖片）

紀律部隊人員總工會今日去信林鄭，表示經過深刻的思量，總工會支持修訂《逃犯條例》，亦希望關議案能「盡快通過及完成」。總工會續指修訂《逃犯條例》旨在處理本港在有關方面的法律缺陷，「避免香港淪為罪犯匿藏的地方」，才能從根本的層面，保護香港市民的生命和財產。

另外，香港消防處職工會亦於今日去信林鄭，指香港是一個法治社會，工會支持修例以彌補以往不足；又呼籲立法會應儘早依程序開展審議相關法例。而香港警察隊員佐級協會則批評，議員阻礙會議正常展開的行為是「匪夷所思」和「荒誕」，同時指有議員在答問會上對林鄭及女性作出人身攻擊及羞辱行為，表示非常不滿，並予以公開譴責。

在本月9日的立法會會會上，林鄭月娥出席行政長官答問大會，泛民議員圍繞《逃犯條例》作出質詢，民主黨主席胡志偉在被逐離議事廳期前，以「你唔死都冇用呀八婆」怒斥特首林鄭月娥。

保安局局長李家超昨日（20日）更在記者會宣布，已去信立法會內會主席李慧琼，要求為草案於6月12日恢復二讀辯論作準備。（資料圖片/梁鵬威攝）

港府建議修訂《逃犯條例》的內容備受爭議，保安局局長李家超昨日（20日）更在記者會宣布，已去信立法會內會主席李慧琼，要求為草案「直上大會」，繞過法案委員會，於6月12日恢復二讀辯論作準備。