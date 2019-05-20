【逃犯條例】草案直上大會　民陣追擊林鄭　警員重重包圍

《逃犯條例》修例備受爭議，保安局局長李家超今（20日）會見傳媒時表示，政府經審慎考慮後，「迫不得已」作出艱難的決定，將會去信立法會內務委員會主席李慧琼，於下月12日恢復二讀。特首林鄭月娥晚上出席一個晚會時，民陣、社民連和工黨發起示威，批評林鄭「岀賣港人」，促請她馬上下台。 示威期間，民陣副召集人陳皓恒希望上前向林鄭遞交請願信，惟遭十多名警員重重包圍，當陳皓恒問及警方以甚麼條例阻止時，其中一名警員稱是以《公安條例》第245條執法；社民連曾建成同樣遭到警員阻撓，警方更一度舉旗要求他們切勿越過警方封鎖線。

民陣向林鄭遞交請願信時遭十多名警員重重包圍，警方更一度舉旗要求他們切勿越過警方封鎖線。（余俊亮攝）

約二十名示威者在林鄭出席場合的地點外圍，高呼「送中條例，毀滅香港」、「林鄭月娥，岀賣港人，立即下台」等口號，要求政府馬上撤回《逃犯條例》。

民陣副召集人陳皓恒稱，政府無視立法會，一直沒有回應內地是否有公平審訊；政府雖多次強調要堵塞漏洞，惟已有國家表明會考慮撤回協議，民陣難理解政府仍要強推修例，揚言再次發起大遊行表達訴求。

民陣召集人岑子杰表示，近日在社區擺街站，有多名市民向他表達對修例的擔憂，他稱法案交至大會恢復二讀前會再發動一次大型遊行。岑子杰指上次遊行有13萬人站岀來發聲，期望這次會有30萬人。

會否發動包圍立法會？他預料會在三讀時間進行，因立法會大會會於星期三和四的日子舉行，希望市民能請假岀席表達訴求。

最後在警方的重重包圍下，示威者只可停留在示威區，而一度希望向林鄭遞信的陳皓恒和曾健成亦未能成功接近在座架內的林鄭月娥。