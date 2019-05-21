【逃犯條例】李家超閉門晤自由黨　消息：政府預最少60小時商修例

保安局局長李家超昨日（20日）提出將《逃犯條例》修訂「直上大會」，將條例草案直接在6月12日於立法會大會恢復二讀辯論。有消息指政府預留至少60小時候在大會討論修例。 李家超今(21日)閉門會面商界代表政黨自由黨解釋修例，會後被問到草案在大會上應用多少時間審議，李僅稱尊重立法會做法，最終處理事宜交予立會決定，「立法會如何審議，我們都會配合。」又指不同人士提出的其他意見或者方案，會帶回去與律政司研究討論。

自由黨黨魁鍾國斌指答問會上有十多位商界人士向保安局局長李家超提問，認為互動良好。(李澤彤攝)

自由黨黨魁鍾國斌表示，答問會上有十多位商界人士提問，認為互動良好，「局長解釋指，部分商界人士擔心的罪行在香港屬民事和商業行為，是不會被遣返。」鍾國斌指，問答會能釋除部分商界人士的憂慮。

鍾國斌向李家超提出，在立法會大會上套用類似一問一答的互動模式處理草案，對方回應指如大家好建議都可以考慮。鍾國斌表示自由黨將開會研究於大會上提「一問一答」質詢模式，或與立法會主席梁君彥商討能否作特別安排。

自由黨榮譽主席田北俊早前公開指，中聯辦及港澳辦就《逃犯條例》修訂開腔，相信建制派會歸隊。自由黨主席張宇人稱不會評論田北俊的講法，又指目前條例未經審議，自由黨不會預設投票取向。

有份出席答問會的落馬洲中港貨運聯會主席蔣志偉透露，過往時有不法商人利用運輸公司偷運違禁品入境，「好多運輸公司東主過關時被拘留」，他指有人更無辜被判入獄數年，「他是含冤認罪，因為不認罪就不放人。」蔣志偉向李家超提出疑考慮，指對方回應令他初步滿意，「他解釋指《逃犯條例》引渡涉及較高層次的罪行，而且是已被定罪人士，而過關被拘留的運輸公司東主僅屬協助調查，並未被定罪，不會作引渡。」