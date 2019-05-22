【逃犯條例】掩飾中聯辦介入？林鄭反批泛民：有人教外國點對付我

行政長官林鄭月娥今早（22日）出席立法會答問會，回應議員提問，逃犯條例再成焦點，多名泛民議員不斷高叫「林鄭下台」口號而被逐，建制派則借發問讓林鄭解說。

林鄭月娥今日出席立法會答問會，回答議員提問。（梁鵬威攝）

林鄭進場時，郭家麒、鄺俊宇等大叫口號，叫「撤回惡法、林鄭下台、千古罪人、出賣港人」，主席梁君彥將二人驅逐出議會。

稱無為修例設日期死線

民主黨林卓廷問，三十年前北京「用坦克車對付學生」，今日要有幾多市民站在「送中條例」的坦克車前，政府才煞停修例。林鄭回應稱，很快便上任特首兩年，她在特首就職禮上曾承諾，秉持要成功落實「一國兩制」，維護法治及香港的傳統價值，並確認法治是香港最重要的核心價值，而修例處理台灣殺人案，正是彰顯法治、令香港核心價值得以確立的證明。

議會陣線區諾軒關注修例一旦通過後，不少中資財團及富二代將會在港撤資，對本港經濟造成傷害，又批評林鄭以外國勢力介入來掩蓋中聯辦介入拉票。林鄭月娥針鋒相對反擊，指部份議員持重雙標準，一方面說中聯辦破壞一國兩制，另一方面則邀請外國介入，「甚至乎是教人點樣對付我」，她呼籲議員言行要一致，重申中央支持港府修例是理所當然，「聽唔到睇唔到咩叫胡亂評論香港工作」。

專業議政會計界議員梁繼昌指，政府就《逃犯條例》設死線，要求立法會於七月前通過，他指歷史沒有一條如此具爭議性的法例會設死線，又指台灣一方已表明即使通過修例，也不會要求香港政府移交陳同佳，質疑為何林鄭仍要為修例設死線。

林鄭強調政府沒有就修例設死線，但認為或要處理台灣殺人案，因陳同佳估計十月會被釋放，若屆時無法律基礎和機制處理，逃之矢矢的情況便會出現。林鄭強調政府2月15日把修例交上保安事務委員會諮詢、4月3日提交大會首讀；二讀，指政府已「計過晒時間」，強調有足夠時間可完成法案委員會、公聽會，審議時數不會少於「一地兩檢」，她反問梁繼昌：「但係係邊個人令我哋無咗六個禮拜時間，今日再同我講話我哋逼得你地好緊要，我都要講番轉頭，計劃嘅時間就係無咗。」

建制派借發問讓林鄭解說

建制派亦有就逃犯條例提問，但多「以退為進」，借問題給機會林鄭解說。工聯會黃國健支持政府將草案直上大會，會否中央部門或最高人民法院提出，香港才移交逃犯往內地。他又指，有指特首向中央負責，當中央要求移交逃犯，特首無論如何不能拒絕，要求林鄭澄清。林鄭回應指，條例並不針對中央，過去兩三個月聽到商界的憂慮，涉及內地與香港安排有一個全面回應。對特首必交移犯，不僅向中央負責，也向特區負責，啟動程序交法院，法院在陽下進行，香港有傳媒「第四權」，如法庭說不移交，特首無得移交，不會出現特首自巴自為，隨意送人入任何一個司法管轄區。

梁美芬嘲香港人有「豬隊友」，日日叫美國發聲，結果令事件變成中美角力議題。

何君堯指 《逃犯條例》修訂是一個燙手山芋，他指林鄭月娥早前亦引用保安局局長李家超指，香港就《逃犯條例》修訂已 「鴕鳥咗22年」，認為林鄭今天果斷和勇敢面對問題，稱要給予林鄭讚賞，他提到既然政府不再為《逃犯條例》做鴕鳥，《基本法》23條本法是明顯要解決的問題，他問林鄭何時啟動23條立法。

林卓廷聞言後提出規程問題，指何君堯的言論侮辱曾任保安局局長的新民黨主席葉劉淑儀是「鴕鳥」。

林鄭回應指他一直無意批評過往政府的工作和決定，強調守護國家安全是特區政府非常重要的一項工作，又重申她上任以來一直製造有利條件，惟距離此目標越來越遠，「呢個政治現實我不得不考慮」。他指修例與23條立法性質不一致，修例是為彰顯法治，聯合其他國家打擊罪行，加上台灣殺人案突顯要堵塞法例的漏洞，「但依家政治現實令呢件事更加困難」。

柯創盛問派錢 鄭泳舜提鼠患

民建聯柯創盛問派錢四千元，有申請者收到通知，但有人收不到，打查詢電話又打不通，問會否考慮將派錢設為恆上機制。林鄭表示，難設永久性計劃，因每次對象不同，而甚麼人應受惠，社會要有共識才可行。她又說，明白「補漏拾遺」工作執行上引起關注及焦慮，但希望大家體諒職津辦同事的工作困難，政府會在資源上配合職津辦。

鄭泳舜問鼠患，林鄭承諾，會有足夠人手資源治鼠，「財政司司也不會反對，因對我們生活息息相關」。