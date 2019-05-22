【禁香港民族黨】陳浩天放棄上訴　直指對香港制度已失信心

政府早前根據《社團條例》取締香港民族黨，行政會議否決其上訴，該黨召集人陳浩天和發言人周浩輝可向法庭就「禁黨」提出司法覆核，上訴限期昨天屆滿。陳浩天今日（22日）接受《香港01》查詢表示，決定不會「禁黨」向法庭提出上訴，直指對香港法庭和制度已失去信心，以成本效益而言，放棄上訴是適當的決定。 對於同路人本土民主前線黃台仰、李東昇獲德國政治難民庇護，陳浩天坦言為他們感高興，形容此事乃民主抗爭劃時代標記。

陳浩天表示，決定不會就黨禁提出上訴，他指上訴耗費不菲，又坦言對香港的司法制度和機制已失去信心，以成本效益而言，放棄上訴是適當的決定。

被問到有關《逃犯條例》修訂，他指未有計劃上街聲援和參與遊行，不過他指修例後將會為香港的政治和經濟造成極大影響，估計美國在修例通過後，很大機會制裁香港，外資將會撤離香港，嚴重破壞香港的經濟地位。

陳浩天又表示，對於同路人黃台仰、李東昇獲政治難民庇護，坦言為他們感開心，又認為德國為二人提供庇護，是一個非常明顯訊號，反映外國認為香港的人權發展出現問題，又認為二人獲庇獲是民主抗爭劃時代標記。至於他日後會否尋求其他國家庇護，陳表示未有任何考慮。