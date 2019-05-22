【政壇諸事町】林鄭包場請睇《淪落人》　直問導演：點解揀秋生？

修訂《逃犯條例》觸發的政治風波愈演愈烈，置身「風眼」之中的特首林鄭月娥，無論出席立法會質詢，抑或其他場合皆忙於為《逃犯條例》解說。原來林鄭近日亦忙裡偷閒，昨日(21日)傍晚在中環「大館」包場支持香港電影，請施政團隊成員欣賞近日話題之作《淪落人》，強調其領導的政府「以人為本」、「人性化」路線。 完場後，林鄭還在交流會中，問導演陳小娟「點解會揀秋生」來做男主角。可惜黃秋山當時身在外地，若果秋生與林鄭再度同場出現，未知又會擦出甚麼火花來！

全國人大代表林順潮以及工聯會榮譽會長陳婉嫻等人，也獲邀出席。(林順潮FB)

今次「特首電影會」由商務及經濟發展局負責統籌，民政事務局協助，出席者包括運輸及房屋局局長陳帆、民政事務局副局長陳積志、商務及經濟發展局局長政治助理陳百里，行政會議召集人陳智思、全國人大代表林順潮以及工聯會榮譽會長陳婉嫻等，連同青年發展、扶貧、婦女事務、復康、少數族裔的相關委員會會員也獲邀一同觀賞電影。

完場後，還安排了一個交流會，讓出席人士與監製陳果、導演陳小娟和在戲中扮演外傭的女主角Crisel Consunji「論戲」。席間，特首直接問導演，「點解要揀秋生？」導演陳小娟就回應指，當完成劇本後，就認為黃秋生同男主角梁昌榮有許多並通點，例如成日講粗口等等。林鄭稱讚秋生演活了男主角的角色，是《淪落人》選角的不二之選。

有份出席電影欣賞會的陳積志(Jack)，亦大讚秋生演技了得，連「對腳都交足戲」，笑言唯一要挑剔的地方，就是成部戲大部份角色都太過善良，「有少少脫離現實生活」。

林鄭今次指名要請大家睇《淪落人》，稱因她領導的政府「以人為本」，提倡施政人性化，同時希望大家支持香港電影，最後還稱「今日就請大家睇電影，下次就要自己俾錢買飛入場」。

林鄭支持香港電影界，早有跡可尋，繼早前罕有地出席香港電影金像獎頒獎典禮，隨後又宣佈推行5項措施，進一步便利香港電影業界進入內地市場。

