【黃台仰獲庇護】涂謹申評德國批申請：料具不信任香港法庭含義

涉及2016年旺角騷亂案的本土民主前線前召集人黃台仰，以及成員李東昇獲得德國政府批出難民庇護，民主黨立法會議員涂謹申今日（23日）在港台節目《千禧年代》中，被問及批出申請是否意咪德國不信任香港法庭的審判，他回應時指有此含義，只是德國沒有明言。

涂謹申料德國批出庇護申請具不信任香港法庭的含義。（資料圖片／盧翊銘攝）

港府強行要求引渡兩人或弄巧反拙

被問及德國是否因暴動罪給予難民庇護，涂謹申指沒法得知庇護陳詞，但綜合媒體說法，兩人被判暴動罪，申請時有機會將證詞交給德國政府，即使不主動提供，德國政府反來都會要求他們提供，故相信審批一定與暴動罪有關。

德國向兩人發出難民庇護，是否意咪德國不信任香港法庭的審判，涂謹申認為有此含義，但沒有直接明言。李東昇負襲警罪，是在引渡逃犯的罪行範圍之內，涂謹申分析，德國政府可批准與拒絕，若拒絕可不給予理由，但港府若強行要求，涂謹申認為情況更差：「我不信你的制度，或者你會政治迫害，變了更大件事，是白紙黑字覆你。」

涂謹申又舉例，香港警方曾向德國購入衝鋒槍，當時德國總領事曾向他查詢，問及香港飛虎隊會否用槍來射殺人民，涂謹申指當時答稱相信不會，但警方幾年前想再買新槍，德國已不再賣。他認為，2014年雨傘運動中警方施放催淚彈，德國判斷到香港政府有射殺人民的風險，反映德國認為香港的執法和司法狀況下跌，信任亦比過去減少。

他又以修訂《逃犯條例》為題，「你永遠都可以話自己好好」，嘲諷港府指外國不了解修例：「國際商界、他國領事館會報告回去的，與本國政府報告，例如美國最近稱視香港修例是影響美國國家安全，我初初聽都估是否真的，我都這樣想、懷疑，但原來別人真的，有兩個代表團成員當住建制派議員面，告訴他們『我們是很認真』。」