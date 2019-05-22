【黃台仰獲庇護】德國難民署：再有1名港人申庇護　惟不獲批

美國《紐約時報》等多個外媒今日（22日）報道，2016年旺角騷亂案中棄保潛逃的本土民主前線前召集人黃台仰，以及成員李東昇，獲德國批出難民庇護申請。 當香港關注兩人前途，《BBC》中文網發現，德國聯邦移民和難民署資料顯示，截至今年4月，曾收到另一宗來自香港的庇護申請。《香港01》向德國難民事務署查詢，署方證實曾有申請，但未有結論（ended without decision），意味該宗申請不獲批准，而現時沒有申請待處理。

《香港01》翻查德國聯邦移民及難民署相同文件，文件日期覆蓋今年1月，當中標示中國（香港）有一宗申請，屬首次申請。（德國聯邦移民和難民署）

《香港01》翻查德國聯邦移民及難民署相同文件，文件日期覆蓋今年4月，當中標示中國（香港）有一宗申請，屬首次申請，該項申請被歸類在「其他程序」。

署方今晚回覆查詢時指，該宗申請沒有結論（There was one case which ended without decision），而申請已完結（Closing of the proceedings），即意味申請不獲批。

旺角暴動案中，除黃台仰和李東昇，另一名被告李倩怡亦離港流亡台灣。

據報，黃台仰及李東昇是在去年5月獲德國政府批准政治庇護。

另外，美國《華爾街日報》亦於本周二（21日）在德國哥廷根訪問黃台仰，他直言「情況越來越暗」，又指「我別無選擇……我們現在需要在外面為香港而戰」。他又在訪問中指，申請庇護時向德國官員透露，他在港不斷被跟蹤，其母親被警告，如果黃台仰「繼續」其活動，將被綁架並被帶返內地，又指「 現在自由被推到了懸崖邊，我擔心我將永遠不會再回到這座城市」。