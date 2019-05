【黃台仰獲庇護】德國難民署：再有1名港人申庇護　惟不獲批

美國《紐約時報》等多個外媒今日(22日)報道,2016年旺角騷亂案中棄保潛逃的本土民主前線前召集人黃台仰,以及成員李東昇,獲德國批出難民庇護申請。 當香港關注兩人前途,《BBC》中文網發現,德國聯邦移民和難民署資料顯示,截至今年4月,曾收到另一宗來自香港的庇護申請。《香港01》向德國難民事務署查詢,署方證實曾有申請,但未有結論(ended without decision),意味該宗申請不獲批准,而現時沒有申請待處理。

《香港01》翻查德國聯邦移民及難民署相同文件,文件日期覆蓋今年1月,當中標示中國(香港)有一宗申請,屬首次申請。(德國聯邦移民和難民署)

《香港01》翻查德國聯邦移民及難民署相同文件,文件日期覆蓋今年4月,當中標示中國(香港)有一宗申請,屬首次申請,該項申請被歸類在「其他程序」。

署方今晚回覆查詢時指,該宗申請沒有結論(There was one case which ended without decision),而申請已完結(Closing of the proceedings),即意味申請不獲批。

旺角暴動案中,除黃台仰和李東昇,另一名被告李倩怡亦離港流亡台灣。

據報,黃台仰及李東昇是在去年5月獲德國政府批准政治庇護。

另外,美國《華爾街日報》亦於本周二(21日)在德國哥廷根訪問黃台仰,他直言「情況越來越暗」,又指「我別無選擇……我們現在需要在外面為香港而戰」。他又在訪問中指,申請庇護時向德國官員透露,他在港不斷被跟蹤,其母親被警告,如果黃台仰「繼續」其活動,將被綁架並被帶返內地,又指「 現在自由被推到了懸崖邊,我擔心我將永遠不會再回到這座城市」。