【黃台仰獲庇護】一張照片、兩句口號　黃台仰留下難滅的政治烙印

在旺角暴動案後潛逃離港的本土民主前線黃台仰與李東昇，接受外國媒體訪問時透露於去年五月已獲德國政府接納政治庇護申請，成為本港政治人物的異數，事件引起政壇一陣噪動。 黃、李同是本民前的骨幹成員，二人今日再成新聞焦點，但其政黨本民前早已崩解，由崛起至消散僅短短兩年時間，成為近年港獨波濤驟湧驟滅的一朵浪花。

黃台仰近日接受外媒訪問，透露已獲德國政治庇護。（華爾街日報）

本土民主前線的成立與2014年的雨傘運動息息相關。本民前於2015年1月成立，最初打著香港「民族自決」的旗號，先後發動狙擊李偲嫣撐警街站、光復屯門、沙田行動而打響名堂，到2016年2月8日年初一深夜，其成員在旺角聲援無牌熟食小販擺賣引發警民衝突，觸發轟動全港的旺角騷亂。

同月28日，本民前發言人梁天琦在新界東補選以半爆冷姿態取得66,524票，雖然落敗，但得票數字令人跌眼鏡，梁豪言希望成為「第三勢力」，這可算是本民前的高峰期。不過，本民前崛起得快亦消散得快，隨着法院將旺角事件定性為暴動，多位參與行動的成員被判暴動罪成，本民前幾乎土崩瓦解，其中梁天琦被判六年監禁，2017年底宣布退黨；黃台仰、李東昇保釋候審期間潛逃離港；另一發言人衛碧君亦於2016年4月宣布退黨。

今次因獲德國政治庇護而再躍身新聞版面的黃台仰，有三件事最為人熟悉。

第一，提倡「以武制暴」，成為「勇武本土」的代表人物之一。他曾說過，因雨傘革命的失敗，「以武制暴」才是正確的抗爭策略，「香港民眾應以武力保護自己及其他示威者」。

第二，2016年大年初一至初二，本民前於網上號召支持者到旺角聲援非法熟食小販，聲稱要捍衞本土特色，結果觸發香港回歸後最嚴重的暴亂，當時黃台仰站上車頂向示威者發出呼籲的照片，令人印象難忘。

第三，揚言「寧為玉碎，不作瓦全」，一度惹人聯想。旺角騷亂後，黃台仰開始逃避警方追捕，期間他曾於網上發表題為「寧為玉碎，不作瓦全」的錄音，由於此語境含有玉石俱焚的意思，當時一度引起社會關注。