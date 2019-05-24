【逃犯條例】內會40票贊成通過6.12直上大會　泛民批「可恥」

立法會內務委員會今(24日)召開近四小時特長會議，討論立法會審議《逃犯條例》修訂的程序的去向。直至晚上7時半，內會主席李慧琼宣布表決相關議題，最終以40票贊成、19票反對、0票棄權，通過保安局長李家超提出建議，將《逃犯條例》修訂「直上大會」要求，於6月12日於大會恢復二讀辯論。 民建聯周浩鼎早前呈交畫面意見，以現時相關法案委員會不能履行其職責為由，建議撤銷法案委員會。周的動議雖飽受泛民抨擊，最終仍以40票贊成、18票反對、0票棄權通過。 民主派批評政府不尊重立法會，呼籲市民 6 月 9 日參與民陣遊行，稱相信 2003 年推翻二十三條立法的奇蹟可重演。

內會最後以40票贊成、19票反對、0票棄權，通過保安局長李家超提出建議，將《逃犯條例》修訂「直上大會」要求，於6月12日於大會恢復二讀辯論。（羅君豪攝）

四泛民議員被逐離會議廳

會後民主派會議召集人毛孟靜批評建制派議員與政府朋比為奸，「打籠通、扯貓尾」，揚言民主派會奉陪到底。涂謹申表示「我的法案委員會主席做到今日」，指政府在整個過程中不合作，不出席由他召開的法案委員會。涂認為，事至目前階段，民主派亦應思考問題，如何回應其他建制派議員提出的建議，「現在是一個重要的里程碑。」最後民主派議員呼籲市民參與6月9日由民陣及民主派發起的遊行。

立法會內務委員會下午開會討論修例草案去向，過程中雖然有泛民建制雙方唇搶舌劍，會議大致算平靜。內委會主席李慧琼在四小時會議中嚴格控制議員發言時間，務求能即日就「直上大會」動議進行表決。

約下午5:40，會議進行至合併辯論階段，毛孟靜斥責建制派議員贊成將《逃犯條例》修例草案直上大會是「出賣香港」。毛發言至激動處，起身離開座位，手持標語走至李慧琼身後抗議；朱凱廸及區諾軒亦隨即離開座位聲援毛孟靜。

現場保安人員見狀大為緊張，李慧琼多次命三人返回座位不果，朱凱廸更坐在地下不離開，李隨即宣佈會議暫停。朱凱廸其後被保安人員抬離會議室。

事件擾攘近5分鐘後恢覆會議，民主黨許智峯獲淮發言兩分鐘，發言時間結束後他不滿講話被打斷，取出自備的擴音器繼續於座位上發聲。李慧琼要求他收起擴音器，惟許不予理會，更站上會議桌。保安人員上前與他糾纏數分鐘，最終將許智峯抬離會議室。會議中共有四名民主派議員被逐離場。

民主派於會議後批評政府將草案直上大會的做法，工黨張超雄批評建制派「主動放棄立法會尊嚴」，是「自我閹割」。泛民認可的《逃犯條例》法案委員會主席涂謹申會後稱，自己的法案委員會主席只能做到今日，但亦已留下歷史紀錄。他呼籲市民 6 月 9 日參與民陣遊行，稱相信 2003 年的奇蹟可重演。