【逃犯條例】港府召首長開會述立場　張建宗否認施壓：勿過分演譯

立法會內務委員會今日（24日）通過政府建議，於6月12日恢復二讀修訂《逃犯條例》草案，港府官員近日亦為修例四出接觸各界人士進行解說工作。 政府今日早上召集官員於政府總部開會，會議由政務司司長張建宗主持，多名局長及首長級公務員均有出席。張建宗會後強調僅屬內部溝通會議，令部門首長就重大爭議的議題有充分了解，清晰知道政府的立場。他指政府不時就各項議題開會，「安老事務（會議）唔通又施壓咩」，呼籲「大家唔好過分演譯」。

張建宗否認開會是為了向管治團隊施壓。（政府新聞處短片截圖）

廣播處長梁家榮也有出席

據有線新聞報道，今日早上的會議於政府總部召開，由張建宗主持，出席官員包括保安局局長李家超、運輸及房屋局局長陳帆、勞工及福利局局長羅致光、食物及衛生局正副局長陳肇始及徐德義、發展局正副局長黃偉綸及廖振新，此外廉政專員白轀六及部分首長級公務員，包括廣播處長梁家榮亦有出席。

否認施壓及動員官員 張建宗：僅內部溝通會

張建宗下午出席活動時向傳媒表示，早上的會議純粹是解說和澄清修訂內容，加深首長級人員對事件的了解。他指自己作為部門首長，有責任說明政府立場；他指政府希望首長作為管治團隊的重要成員，能對一個有爭議的、重大的課題有充分的掌握。

張否認會議向首長施壓，兩度回應指政府一向均會就不同議題開內部溝通會，例如大灣區、「一帶一路」等重要政策、安老服務等，反問「安老事務唔通又施壓咩」，促外界勿過分演譯會議。他又否認動員管治班子在其工作範疇支持修例。

他發言時亦指出，有部分商會聽過他的親自解釋之後，商會的反應是「放心的、安心的」。

邱騰華引述英國政經界人士稱，有人曾向他們講述修例的弊處。（資料圖片）

商經局邱騰華：曾向英國政經界人士就修例作解說

商務及經濟發展局局長邱騰華下午結束外訪行程抵港時，則透露在英國曾與部分政經界人士見面，對方指曾有港人向他們講述修訂《逃犯條例》的弊端，但經邱解說修訂的目的、內容及修例過程的困難後已釋疑慮。邱續指，香港的司法制度作為一個把關而言，外界會信賴。