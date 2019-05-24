【逃犯條例】梁振英母校　英皇書院校友發起聯署反對　批漠視民意

政府修訂《逃犯條例》內容引發爭議，民間提出反對的團體浪接浪，傳統名校英皇書院校友組成的「護我英皇」今日（24日）發起英皇書院校友、學生反修例聯署聲明，批評修例缺乏理據基礎，偏離一國兩制、高度自治原則，「政府漠視民意，盲目服從中央人民政府決定」。翻查資料，不少現任或前任高官是英皇校友，包括前特首梁振英、勞工及福利局局長羅致光。 另外，公民黨前立法會議員吳靄儀、社民連前立法會議員梁國雄及「2047香港監察」召集人錢志健等今在中環岀席反對《逃犯條例》修訂的論壇，並向巿民派發反對修例的單張。 港加聯會長馮玉蘭稱，早兩天特登來港支持反《逃犯條例》修訂的活動，她稱中國人權劣跡斑斑。其中早前與加拿大代表會面後，加拿大隨即有國會議員提岀緊急質詢關注，她指現有30萬加拿大人在港居住，200個企業在港註冊，不少經商者計劃撤離到亞洲其他地方，形容特首林鄭月娥這次是「搬石頭撼自己隻腳。」

英皇書院校友在網上發起聯署行動反對修例。（網上截圖）

「護我英皇」在網上發起聯署行動，呼籲英皇書院校友、學生反《逃犯條例》修訂。該聲明指，政府以處理港人在台灣遇害案件為由，提出修訂《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》，允許香港引渡逃犯至中國內地，是缺乏法理基礎，偏離一國兩制，嚴重損害法治。聲明批評政府漠視民意，「盲目服從中央人民政府決定，一意孤行」，又指「香港將會淪為極權司法的中轉站」，威脅新聞界、商界、政治異見人士，甚至普羅大眾的安全，故呼籲市民共同反對修例通過。

一群浸會大學校友亦發起聯署行動，該聯署聲明批評，香港政府近日施政，尤其逃犯條例修訂，「已罔顧香港一直賴以成功的管治原則」，又指港府將修例草案直接交上立法會大會審議，是漠視立法程序。聲明同樣指，「修訂缺乏法理基礎，偏離一國兩制高度自治的原則，嚴重損害法治。政府拂逆民意，盲目服從中央人民政府決定，一意孤行，砌辭奪理。」

多個團體在街頭設論壇反修例，梁國雄（右二）呼籲市民上街向港府展示民意。（羅君豪攝）

今日亦有多個團體在街頭設論壇反修例，其中吳靄儀稱移交雖獲行政和司法機關雙重把關，但她看不到特首會保障市民，法庭保障亦有限，認為不少外國投資者已發聲表達憂慮，但特首林鄭月娥卻指是外國勢力介入，質疑林鄭月娥「犧牲香港成為中美貿易戰的棋子」。

錢志健稱，若在中環工作的人士仍以為修例與自己無關是「錯得好緊要」，強調修例是北京的硬任務，他稱得知有在北京營商的朋友已計劃轉移資產。梁國雄則指，「六月四日20萬，六月九日40萬人」，要令到林鄭無辦法向全世界稱修例是香港的民意。

思言財雋發言人、金融從業員陳漢輝稱，金融界人士較少談政治，但該行業要收取客戶資金投資，並且需要經常回內地工作，故都擔心修例。他又稱，內地生意文化與香港不同，有時會踏入灰色地帶，擔心修例一但通過，未來收取內地的資金時，若被認為屬不乾淨、非法管理資金，就有機會被引渡。

吳靄儀稱，移交獲行政和司法機關雙重把關，但她稱看不到特首會保障市民，同時法庭保障的有限，認為不少外國投資者已發聲表達憂慮，但特首卻指是外國勢力介入。（羅君豪攝）

法政匯思召集人李安然稱，除了移交部分外，司法互助方面亦同樣需要關注，因修例一但通過，特區政府可按北京要求上門搜集「證據」，甚至沒收家中的東西，其中商業機密或科技發展等資料就有機會遭政府取走。他強調市民不應以為遊行等發聲沒用，正正就是政府留意到市民的關注但「搞唔掂」才需要中央表態發聲。