【逃犯條例】傳習近平落批示力挺　王志民警告建制派有人阻修例

逃犯條例修訂令本港政治氣氛劍拔弩張，港府準備「硬闖」直上大會審議及表決，據了解，國家主席習近平已下批示，務必全力推動達成修例。 在香港，中聯辦上周五召集港區人大、政協開會，會後多人引述指，中聯辦主任王志民要求建制派團結一致，支持修例。但原來王志民幫港府箍票不僅用口，便「身體力行」，據當日有份出席的人士透露，王發完言後，與七位副主任一起向眾人作深鞠躬，有關舉動十分罕見，反映港澳工作單位非常重視今次修例的成敗，亦藉此向眾人顯明事態之嚴重性，「必須跟隊」。 港區全國人大代表吳亮星接受訪問時表示，王志民並非像傳聞中指作近乎「九十度」鞠躬，而是與幾位副主任一起向大家微微彎身鞠躬致意，認為是禮貌的表現。但他認同，中聯辦正、副主任在通報會上一起向出席者鞠躬，過往較為少見。

政圈盛傳中聯辦主任王志民首次會見人大政協席間，罕有地鞠躬「拉票」。（資料圖片/羅君豪攝）

另外，消息又透露，王志民在發言中語帶機鋒，叫眾人不要支持一些對香港不利的人和事，而個別人士可能有此情況，暗示建制派內有人暗中奧援泛民阻撓修例。

超過兩名與會者證實，王志民的講話中確隱含此意，「具體字眼唔記得，但講話內容呼之欲出」，特別是王志民提到，要提防有人借事件破壞建制派團結，顯然是暗指在逃犯條例修例角力中，建制派不夠團結，有人暗中支持泛民，「呢個係好嚴重嘅警告」。

至於習近平有否下批示，要求全力達成修例，與會者指王志民沒有直接提到，但講話期間多次刻意提到「習主席怎樣講、習主席那樣說」，又暗示就修例內容請示過中央高層的看法，「姿態都幾明顯，就係想話畀大家聽，支持修例係由習近平授意。」

中聯辦在剛過去的周三（22日）第二度邀請建制派人士出席通報會，包括上周五缺席的人大、政協，以及社團和青年領袖共260人。浙江省政協季霆剛引述王志民指，副總理韓正在會見福建社團聯會訪京團時指明修訂乎合基本法，「這是中央最權威的聲音」，又指「反對派」想破壞愛國愛港的團結，故意令工商界恐慌。說到這裏，王志民特別提到，「總書記多次高度評價香港工商界的貢獻，國家永不忘記香港工商界的貢獻，工商界大可放心。」