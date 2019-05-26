【鄭若驊仲裁案】發首篇網誌　鄭若驊未提申報否　只提調解仲裁

律政司司長鄭若驊日前被媒體質疑，上任後在未有作岀申報的情況下，仍然參與3宗私人執業的仲裁案件，引發爭議。鄭若驊今日（26日）發表上任後首篇司長網誌，雖然主動提及調解仲裁服務，但就未有談論上述質疑，只稱律政司在未來的日子，會積極善用在調解方面積累的優勢。

鄭若驊今日首次以律政司司長的身份發表網誌，雖然主動提及調解仲裁服務，但就未有談及被質疑未有申報一事。（律政司網站截圖）

多名司局長一向會善用網誌與市民進行溝通，並為不同政策進行遊說，惟鄭若驊於去年1月上任至今，卻並未發出過網誌。鄭若驊於上周五（24日）被質疑去年1月上任後，仍有私下處理仲裁案件而未有申報。她現身解話時，自言已非該3宗案件的仲裁人，現時審理的進度與她無關，惟被質疑未有回應部分個案未開始進行仲裁，與其申報不符。

鄭若驊今日首次以律政司司長的身份發表網誌，卻毫不避嫌地提起調解仲裁服務，指律政司於上周舉辦了2年一度的「調解為先」承諾書活動，配合以「調解為先 潛能盡展」為題的論壇，探討了近年日趨普及的體育爭議調解、以調解促成交易等主題。她又表示調解能讓爭議各方以友好和有建設性的方式解決爭議，律政司在未來的日子，會積極善用在調解方面積累的優勢。