【黃台仰獲庇護】陳浩天指德不信香港制度　張國鈞籲清醒分析事件

在2016年旺角騷亂被控暴動罪的本土民主前線前召集人黃台仰和成員李東昇，前年棄保潛逃至德國，去年獲德國批出政治難民身份。 以社運人士身份出席港台節目《城市論壇》的陳浩天指，德國早於去年已批出難民身份予二人，反映德國不信任香港的司法制度和人權狀況，形容德國已「用腳投票」，又認為德國對香港的轉向已早於一、兩年發生，與《逃犯條例》修訂無關。 行政會議成員、民建聯立法會議員張國鈞認為，香港人了解事件時應「清醒啲」，強調二人是干犯刑事罪案，又反問有否證據證明香港沒有為二人提供公平審訊，否則不會予二人保釋赴德國作學術交流。

黃台仰（左）和李東昇（右）齊獲德國批出難民庇護申請。（資料圖片／法新社）

陳浩天：不相信會觸發更多尋求外國庇護

德國外交部早前回應事件指香港人權狀況整體良好，但同時憂慮香港反對派的政治空間收窄。

陳浩天指出，德國去年批出為期三年的難民身份予黃台仰和李東昇，反映德國並非因《逃犯條例》修訂才作出這個決定。他又指出，德國接收黃、李二人為難民，客觀地反映德國不相信香港的法治制度和人權狀況，亦反映很多國家開始不相信香港是自由和獨立於中國。

陳浩天認為，德國政府批出難民身份時，必然會預見演化成為外交風波， 他認為德國外交部指香港人權狀況整體良好，只屬官腔言論，藉此淡化事件的政治色彩，他又不相信事件會觸發更多尋求外國庇護。

張國鈞指出，香港人應「清醒啲」看今次事件，指黃台仰和李東昇是涉及暴動罪等刑事罪行。他認為沒有證據證明香港沒有為二人提供公平審訊，否則不會予二人保釋赴德國作學術交流。張國鈞又認為，若德國因香港政治空間收窄而接收香港人為難民，認為香港的自由度較新加坡相對寬闊，反問「德國有無收過新加坡難民？」他又認為香港人「唔好跟歐美國家官腔起舞」。

香港人權監察總幹事羅沃啟反駁張國鈞的說法，指美國亦曾向新加坡的政治異見人士批出政治庇護。（資料圖片／歐嘉樂攝）

羅沃啟指美國曾庇護新民坡異見人士

香港人權監察總幹事羅沃啟反駁張國鈞的說法，指美國亦曾向新加坡的政治異見人士批出政治庇護。熟悉政治庇護制度的羅指出，海外國家批出庇護時，會審視個別申請的情況，但亦考慮申請人來自的地方或國家之整體情況，他舉例指，若難民是來自剛果，基本上很多國家不用看申請人個別情況，也會接收。

羅認為香港人權自由狀況「好恐怖」，根據最近調查，新聞自由跌至回歸以來新低，十項有關自由指標全部下跌，少數派政治空間愈來愈細，又認為香港良好的普通法制度，在回歸後變得「唔湯唔水」，若香港法治情況良好，「無人（其他國家）可以喺出面指指點點」。

袁彌昌（右一）又指出，香港被視為亞洲司法獨立之冠，美國《時代雜誌》更形容香港法治綠洲。（資料圖片）

袁彌昌指不應無限放大德國政府的決定

港大政治與公共行政學系榮譽講師袁彌昌以宏觀角度分析事件，指德國就事件的回應相對耐人尋味，其手法亦有不同暗示。他指德國是十分嚴謹的政府，不會胡亂批出庇護，但德國近年接收成千上萬來自不同國家的難民，例如敘利亞，認為不應把接收黃台仰和李東昇的事件無限放大。

袁彌昌又指出，香港被視為亞洲司法獨立之冠，美國《時代雜誌》更形容香港法治綠洲。他表示，若法治不涉及政治，一向對香港司法制度有大信心，但目前政治波及和凌駕法治，認為德國、英國、美國等國家正評估香港未來的發展趨勢。他直言這些國家都是評估香港向壞發展，相信若通過《逃犯條例》修訂，將會有更多港人尋求其他國家庇獲，情況令人擔憂。

袁彌昌強調，旺角騷亂是在前特首梁振英治下發生，不應「入林鄭數」，但黃台仰、李東昇的事件最近被外媒揭發，加上《逃犯條例》修訂，令林鄭政府相當被動。